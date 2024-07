Luego de sus dichos contra Francia, Victoria Villarruel volvió a hablar de la Selección argentina

La Vicepresidenta compartió en las redes sociales un mensaje donde se refirió al polémico final del partido de la Sub 23 ante Marruecos en el debut en los Juegos Olímpicos.

Junto a ese mensaje compartió un video del encuentro que este miércoles por la tarde el combinado Sub 23 protagonizó ante Marruecos, en su debut en los Juegos Olímpicos París 2024, y que culminó con una polémica agresión por parte de hinchas marroquíes que obligó a los futbolistas a retirarse del campo de juego.

De esta manera, la Vicepresidenta recurrió a una práctica que hace apenas unos días atrás le generaron críticas aún dentro de La Libertad Avanza.

"Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco, Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad!", había escrito en las redes sociales tras la obtención de la Copa América y la difusión de un video donde los jugadores de la Scaloneta celebraban con una canción con una frase considerada racista.

El Gobierno calificó como "desafortunado" el comentario de Victoria Villarruel sobre Francia

El Gobierno calificó como "desafortunado" el mensaje de la vicepresidenta Victoria Villarruel publicada en sus redes sociales en referencia a la queja de jugadores franceses contra la Selección argentina por presunto racismo en los cánticos realizados durante los festejos por la obtención de la Copa América 2024.

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni confirmó que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue a la Embajada francesa a pedir disculpas por los dichos de la vice.

"Efectivamente fue a explicar que el desafortunado comentario, claramente ocurrido en las redes sociales, fue a título personal y que no era la posición del Gobierno entremezclar cuestiones de pasiones deportivas con cuestiones diplomáticas”, afirmó Adorni ante la consulta de la postura del oficialismo sobre las palabras de Villarruel.

“En este caso, lo que dijo son palabras de la vicepresidenta y no es la postura del Gobierno”, remarcó el funcionario. Lo llamativo es que el mensaje de Villarruel no solo que no fue eliminado de sus redes, sino que la vicepresidenta lo fijó en su cuenta de X.

Karina Milei enfrentada con Victoria Villarruel

