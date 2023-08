Luana Volnovich: "El PAMI es una solución argentina para una problemática mundial"

Del evento, en el Centro Cultural Kirchner, participaron todas las cámaras y asociaciones de prestadores del país, para la presentación del sistema que facilitará el aumento de la programación de los quirófanos y promover el compromiso de los equipos de salud para la mejora continua en la atención y el acceso a la salud.

Además, Volnovich agregó sobre el rol del Estado para garantizar la salud de los mayores: “Nuestra responsabilidad es defender el rol del Estado y de PAMI como herramientas fundamentales para garantizar la salud de las personas mayores”.

En este sentido, la titular de la obra social remarcó que “el sistema capitado implementado en 2017 fracasó ya que no garantiza el derecho de acceso a la salud a las personas mayores. Hay que defender al PAMI para no dejar a la intemperie a millones de afiliados que no tendrían recursos para poder atenderse en un sistema de salud privatizada”.

PAMI: Programa la Libertad de Elegir

El PAMI implementó el Nuevo Sistema Modulado Quirúrgico en el marco del Programa La Libertad de Elegir, el modelo de atención médica que le permite a las y los afiliados elegir el médico especialista y el centro de diagnóstico por imágenes de su preferencia.

Esta iniciativa de salud pública ya otorgó más de 32 millones de turnos en 2022 en especialidades médicas, diagnóstico por imágenes, odontología, oftalmología, ópticas, entre otras.