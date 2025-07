Lourdes Arrieta denunció amenazas de Lilia Lemoine: "Agradecé que no te arranco la cabeza"

Lourdes Arrieta denunció la fuerte amenaza de Lilia Lemoine: "Agradecé que no te arranco la cabeza".

La diputada Lourdes Arrieta relató la fuerte amenaza que le realizó su par Lilia Lemoine en la Cámara de Diputados, tras la escandalosa sesión que terminó a los gritos , y la calificó como "una persona que no está psicológicamente bien".

La única integrante del bloque Las Fuerzas del Cielo, el cual conformó cuando abandonó el bloque oficialista, explicó que el nuevo episodio con Lemoine se dio mientras que dentro del recinto "Juliana Santillán estaba increpando a otras diputadas".

"Estaba en la puerta del hemiciclo, a la salida del recinto, y decido saludarla y se alteró. Lo más sutil que me dijo fue 'traidora', 'andá a alinear los patos', pero después siguió. Lo más grave fue 'agradecé que no te arranco la cabeza'", detalló y comentó que pidió "el material fílmico para que se puedan corroborar estos dichos".

Ante esto, aseguró sentir temor: "Lo que a mi me preocupa es pensar que un funcionario público ya haya premeditado una agresión. Me genera cierto miedo inclusive, tener que estar cuidándome de una persona que psicológicamente no está bien. Una persona que cruzó todos los límites, es capaz de cualquier cosa".

"Lilia tiene esta costumbre de denigrar, insultar en redes sociales, hostigar y la verdad es que tampoco es para naturalizarlo", sostuvo Arrieta, que este miércoles pidió que se le aplique una sanción a Lemoine. "Le está haciendo un daño grave a las instituciones y que encima la escuchen, eso es mucho más grave", apuntó.

Por último, la diputada aseguró que la conducta de la cosplayer está avalada: "Me parece que al estar tantos años al lado de Javier (Milei) conoce muchas intimidades y secretos" .