30 de julio de 2026 Inicio
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Los detalles de la cadena nacional de Milei para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

En un mensaje grabado que se transmitirá hoy a las 20, el presidente presentará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y se prevé que apuntará contra la reforma anterior, impulsada por Mercedes Marcó del Pon en 2012, volverá a cargar contra el kirchnerismo y presionará a los gobernadores para lograr su apoyo en el Congreso.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
El mensaje será emitido este jueves a las 20.

El mensaje será emitido este jueves a las 20.

El presidente Javier Milei anunciará este jueves, a las 20, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central mediante una cadena nacional que fue grabada durante la tarde en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El mensaje, cuya duración estimada es de unos 20 minutos, contará con la presencia de los principales integrantes del equipo económico y marcará el lanzamiento formal de una de las iniciativas legislativas que el Gobierno considera prioritarias para la segunda mitad del año.

Javier Milei busca modificar la Carta Orgánica del Banco Central.
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Durante la grabación acompañaron al mandatario el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, además de otros funcionarios del equipo técnico. También participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros dirigentes oficialistas.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, el discurso incluirá cuestionamientos a la reforma de la Carta Orgánica impulsada en 2012 durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. Al mismo tiempo, el Ejecutivo buscará imprimirle al mensaje un tono de convocatoria al diálogo, con un llamado dirigido a gobernadores y a sectores de la "oposición dialoguista" para respaldar el proyecto durante su tratamiento legislativo.

El objetivo de la reforma de la Carta Orgánica del BCRA

La iniciativa será enviada al Congreso el próximo martes y constituye una de las principales apuestas políticas y económicas del oficialismo para los próximos meses. El objetivo central es modificar el funcionamiento del Banco Central, fortalecer su papel en la preservación del valor de la moneda y profundizar la autonomía de la entidad frente al Poder Ejecutivo.

Entre los principales cambios previstos figura el establecimiento de mayores restricciones a la emisión monetaria destinada al financiamiento del Tesoro Nacional. Además, el proyecto contempla modificaciones en la estructura de conducción del organismo y en las normas que regulan la designación y la eventual remoción de sus autoridades.

La elaboración de la propuesta estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo; del ministro Federico Sturzenegger; y del titular del Banco Central, Santiago Bausili, quienes trabajaron durante las últimas semanas en la redacción del texto. Paralelamente, Milei mantuvo reuniones con legisladores de La Libertad Avanza para presentar los lineamientos de la reforma y comenzar a delinear la estrategia parlamentaria con vistas a su tratamiento en el Congreso.

Noticia en desarrollo.

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