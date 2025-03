Los hinchas de los clubes defienden a los jubilados: tras la represión, el fútbol dice presente en el Congreso

El sector de los adultos mayores fue el más castigado desde que asumió Milei el 10 de diciembre de 2023. Sin dudas, el “Plan Motosierra” que representa "el mayor ajuste de la historia" se posó sobre los jubilados y pensionados. Un dato alarmante, por el cual resulta poco humanitario vanagloriarse. Son millones de personas las que sufren porque sus magros ingresos no alcanzan para satisfacer sus necesidades.

Los reclamos por las jubilaciones y pensiones no son una novedad. Arrastran décadas, desde aquellas manifestaciones que encabezaba la eterna Norma Plá desde 1991 contra las políticas neoliberales de esas épocas. Sin embargo, en los 15 meses de gestión libertaria, que se sienten representados por los años 90, se profundizaron los inconvenientes para el grupo etario.

Durante el primer tramo del Gobierno de Milei, los jubilados del haber mínimo y los pensionados tuvieron una marcada pérdida del poder adquisitivo, se congeló el bono, la quita de algunos medicamentos gratuitos y el veto presidencial al aumento aprobado por Diputados y el Senado. Además, a fin de mes vence la Moratoria Previsional y se desconoce si será prorrogada.

En la misma línea de crueldad, también se aplica sobre cada manifestación el protocolo antipiquetes que impulsó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diciembre de 2023. El mismo establece la prioridad de circulación en las calles y ante alguna interrupción las fuerzas federales pueden intervenir sin orden judicial. Una situación que habilitó la represión sobre los presentes en las marchas de los miércoles.

Uno de los protagonistas de las marchas es Carlos Dawlowski, un fanático de Chacarita Juniors de 75 años que sufrió en carne propia la fuerza del Estado y pidió apoyo ante los medios. "Lo hago por el orgullo de ser argentino y el orgullo de poder respaldar a un jubilado que cobra 250 mil pesos. Vos imaginate que llego a mi casa, abro la heladera y gracias a Dios tengo todo. Pero no yo pienso en mí, sino en que tengo cuatro hijos y dos nietos, es el futuro de ellos. Entonces vengo a luchar, tengo un stent y sufrí un infarto. Mis hijos me retan, pero es más fuerte que yo. Vengo a defender los derechos de los jubilados", le explicó a Mario Sadrás de Radio Gráfica.

Ante esta situación, los hinchas del Funebrero -reconocidos históricamente por su coraje- decidieron acompañar a los jubilados en la marcha del miércoles pasado. El fútbol es la gran pasión de los argentinos y encendió la mecha. La pelota unifica a los millones de ciudadanos de este país y representa la voluntad popular. Tras la presencia de los simpatizantes de Chacarita, distintos equipos lanzaron la convocatoria para este miércoles bajo la consigna "todos seremos jubilados".

Hinchas de Ferro

Chacarita, Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Nueva Chicago, All Boys, Temperley, Tigre, Vélez, Ferro, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia (LP), Almirante Brown, Deportivo Morón, Estudiantes de Caseros y Deportivo Merlo, entre otros, más el colectivo Motoqueros Unidos, se adhirieron con un solo objetivo: acompañar y proteger. Porque como alguna vez dijo el máximo ídolo deportivo del país, Diego Armando Maradona, "nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados".

Cómo se originó la histórica frase de Maradona sobre los jubilados

Corría septiembre de 1992 cuando Diego Maradona volvió a jugar al fútbol, luego de purgar una sanción de 15 meses que recibió por un doping positivo mientras vestía la camiseta de Napoli de Italia. Una vez que dejó atrás la suspensión, se unió a Sevilla, que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

A pesar de su presente en España, el 10 tuvo que viajar a Argentina en octubre para presentarse en Tribunales, en el marco de la causa por la detención que sufrió el 26 de abril de 1991 en una vivienda de la calle Franklin 896, en Caballito.

El estúpido éste dice que yo no grito por los jubilados. ¡Estoy a muerte con los jubilados! Porque lo que les hacen es una vergüenza El estúpido éste dice que yo no grito por los jubilados. ¡Estoy a muerte con los jubilados! Porque lo que les hacen es una vergüenza

Un 14 de octubre de 1992, Maradona quedó en el medio de una manifestación de los jubilados en Tribunales. En ese momento, ocurrió un hecho insólito. Un hombre le quitó la gorra y Diego respondió con un cabezazo. Entonces, en medio de la disputa, habló con los medios: "Me duele más que a vos, mirá si no voy a bancar a los jubilados. Yo defiendo a los jubilados, cómo no los voy a defender. Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados". Una frase que quedó para la historia.