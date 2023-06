Los detalles de la charla entre Cristina Kirchner y Scioli: "Nunca en mi vida política sentí este nivel de traición" 

La periodista contó que al término del acto del jueves, donde Scioli lanzó su precandidatura a Presidente junto a Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza, que lanzaron sus candidaturas a gobernadora bonaerense y a jefe de gobierno porteño respectivamente, el embajador invitó a sus compañeros a celebrar en su casa a Villa La Ñata, mientras el albertismo había empezado a negociar para conformar una lista de unidad

"Scioli no tenía la más remota idea de lo que estaba pasando", contó Pazos. Luego la periodista contó que el enojo de Scioli se debe a que se quedó sin ningún lugar en la lista mientras que Tolosa Paz y Santiago Cafiero tienen un lugar en la lista de diputados por la Provincia de Buenos Aires. "Cristina Kirchner quería Scioli sea candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires"

Por su parte, la periodista Gabriela Pepe contó en Letra P que en la charla Scioli también contó que desde el albertismo le advirtieron que la vicepresidenta lo llamaría para pedirle que bajara su candidatura.

“No la atiendas”, le dijeron. “Pero yo sabía que no me ibas a llamar. Nos conocemos hace muchos años”, respondió Scioli. Este lunes en el acto de Aeroparque Cristina confirmó la afirmación del embajador. “Algunos me sugerían que le hablara a Daniel Scioli para que… Miren, ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie ni para subir, ni para bajar, ni para acá, ni para allá. Yo respeto profundamente las decisiones de cada persona, no se le puede obligar a la gente a hacer algo que no quiere”, dijo la vicepresidenta.