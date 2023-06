Con un duro mensaje al albertismo, Cristina acompañó a Massa en su primer acto como candidato

"Hay un proceso electoral en marcha, en el que se va a elegir un presidente. Quiero dirigirme a los militantes y ciudadanos, el viernes deben haber visto todo por sorpresa. ¡Cómo no va a haber sorpresa! Si hace un año y medio nos batieron el parche con las PASO. Soy peronista de muy joven y todos los cargos que ocupé fue por el voto popular, nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. ¡Nadie!", remarcó la exmandataria en el evento realizado en Aeroparque.

En la misma línea, CFK advirtió que "el Presidente de la Nación y de nuestro partido, se embanderó en hacer las PASO. Ahora les pido que, más allá de la comprensión de texto, que entiendan la comprensión de contexto, cuando mira la sociedad y el contexto político". Entonces, remarcó que los gobernadores, los intendentes bonaerenses del peronismo y la CGT pidieron una lista de unidad.

"Que nadie se haga los rulos. Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, no discutiendo entre nosotros, sino resolviendo los problemas". "Que nadie se haga los rulos. Tenemos una gran responsabilidad con la sociedad, no discutiendo entre nosotros, sino resolviendo los problemas".

"Hasta el viernes, 24 horas antes, teníamos a la ministra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y a nuestro embajador en Brasil, con todo derecho del mundo, para presidente", aclaró sobre la postura de Victoria Tolosa Paz y Daniel Scioli, que habían lanzado el espacio Unidos Triunfaremos. Además, contó que "la ministra se quería llevar como compañera de fórmula" de Axel Kicillof.

Ante esta situación, Cristina reveló que en una reunión privada con el titular del Palacio de Hacienda le había adelantado que si había internas, el kirchnerismo sería representado por el ministro de Interior, Wado de Pedro, a quien le brindó un reconocimiento: "Muchos lo conocen a Wado, militó junto a ustedes de muy jovencito. No viene de la política partidaria, viene de la tragedia argentina. Salió a la calle para que le dijeran dónde estaban sus padres. Después termina en esa Plaza de Mayo de 2001 gritando que se vayan todos".

La política es conducir el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible y convertir a la política en un instrumento de transformación La política es conducir el desorden y tratar de ordenar de la mejor manera posible y convertir a la política en un instrumento de transformación

Durante su discurso, la exmandataria expuso que el diputado Máximo Kirchner propuso al jefe de Gabinete, Agustín Rossi, como compañero de fórmula de Sergio Massa, a quien respaldó en el inicio de la campaña: "¡Vos sos medio fullero! Te apuesto esto, te apuesto lo otro. Hay que gente que apuesta. ¡Y está bien porque para ganar hay que apostar siempre!".

"Provoca sentimientos y sensaciones encontradas"

La vicepresidenta Cristina Kirchner brindó su sentimiento al observar el avión Skyvan PA-51 en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires: "Provoca sentimientos y sensaciones encontradas. No me gusta acercarme. Lo vi de lejos y no pienso acercarme".

En defensa de los Derechos Humanos y para mantener activa la memoria, CFK pidió por una ley de negacionismo en el país: "Argentina la necesita. No la necesitó hasta 2015 porque no había argentino que negara lo que había pasado. Resulta increíble que algo que es reconocido en el mundo como una tragedia, haya gente en nuestro país que niega lo que ha pasado. A partir de 2015, comenzó una tarea -con apoyo mediático- el mismo que tuvieron de 76 al 83 para las cosas que hicieron".