Los desafíos del peronismo ante el plan de ajuste de Javier Milei

Si bien prima el mensaje de que no es momento de hablar de liderazgos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y su par de La Rioja, Ricardo Quintela , vienen encabezando varios encuentros y tomando un rol activo para enfrentar el presente y encarar lo que viene.

El rol de Axel Kicillof en el reordenamiento peronista

Aunque en la provincia de Buenos Aires insisten con la idea que no es momento de hablar de conducción, son muchos y muchas los que ven en Kicillof a la persona que debe ordenar a la oposición en esta etapa. “No se va a dar de un día para otro. Esto va a ser un proceso que se va a ir desplegando de acuerdo a los posicionamientos, a la coyuntura, a las circunstancias. Axel es una referencia obligada porque es el gobernador de la provincia más grande”, aclaró un dirigente bonaerense a C5N.com.

Preocupado por los proyectos de Milei, el gobernador se reunió este lunes con parte del bloque de Unión por la Patria (UxP) con el objetivo de intercambiar análisis sobre el presente y construir en conjunto los fundamentos para rechazar tanto el DNU como La Ley Ómnibus.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DrDanielGollan/status/1747048699140669788&partner=&hide_thread=false Diputados y diputadas de @Diputados_UxP recibimos esta tarde, en el salón del Bloque UP de @DiputadosAR, al querido compañero y gobernador de la @BAProvincia, @Kicillofok. pic.twitter.com/bQL0buwHjS — Daniel Gollan (@DrDanielGollan) January 16, 2024

Desde el bloque destacaron tres ejes principales de la reunión: el respaldo a los diputados de la provincia de Buenos Aires, la preocupación por los efectos del DNU y la ley y la necesidad de trabajar en acciones conjuntas. “Seguramente en estos días va a salir un documento público”, adelantaron, y detallaron que la idea es que se repitan esta clase de encuentros entre distintos sectores que responden al peronismo.

"Axel Kicillof está ordenando la gestión a esta nueva etapa y va a juntar gobernadores, intendentes, gremios, movimientos sociales. Se están acercando unos con otros”, indicaron desde PBA. Esto se verá reflejado este jueves en un encuentro que incluirá a todos esos referentes que, vale observar, tendrá lugar en la Casa de la Provincia de Buenos Aires.

Se espera que entre la larga lista de temas se debata sobre el rol que tomará el peronismo ante el paro convocado por la CGT para el 24 de enero, luego de que en los últimos días, el líder de Camioneros y cotitular de la CGT, Pablo Moyano, se quejara de la falta de conducción y debate dentro del espacio. “El peronismo en su conjunto va a convocar, el tema es definir a qué nivel van a participar”, anticipó un dirigente peronista a este medio.

Desde la campaña electoral, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, es quien viene planteando la idea de ampliar el espacio y construir una mesa federal integrada por los mandatarios provinciales, sindicalistas, dirigentes e integrantes de movimientos sociales.

La crisis económica

Un día después del encuentro con los diputados, Kicillof encabezó la segunda reunión con el Gabinete de la nueva gestión, en donde se hizo un repaso de la situación financiera de la Provincia, se habló de la preocupación por los fondos, de la paralización de la obra pública y cómo el presente puede repercutir en la conflictividad social. “La prioridad es garantizar salarios pese al escenario de recesión y caída de recursos”, remarcaron desde adentro, y subrayaron que “hay que sostener la asistencia, que en este marco va a ser heroico”.

En la reunión de trabajo, cada ministro informó sobre las reuniones bilaterales que mantuvieron con sus pares de gobierno nacional para compartir definiciones de qué programas continúan y cuáles no, aunque advierten sobre el desorden del Gobierno. “No estamos teniendo respuestas por las falta de interlocutores. No solo ministros y secretarios, sino en los lugares intermedios de coordinación. No hay definiciones, se planifica bastante a ciegas”, denunciaron

También se habló de la priorización de programas y obras a desarrollar y se sentó un cronograma de acciones para la primera mitad del año. "Hay especial atención a la conflictividad social que va en aumento. Y a planificación de la logística de respuesta, para distintas situaciones que haya que atender", agregaron.

En este escenario marcado por la pérdida de poder adquisitivo, el Gobierno bonaerense anunció el aumento del 25 % en enero para las y los trabajadores estatales bonaereneses, con una convocatoria estipulada para febrero para continuar la discusión paritaria del año en curso.

"La inflación del mes de diciembre en torno al 25% es la más elevada en décadas para nuestro país y es por ello que, con un enorme esfuerzo en un contexto de dificultades financieras e incertidumbre respecto de la continuidad y evolución de los recursos provenientes del Estado, el Ejecutivo provincial toma esta medida como parte del compromiso que mantiene con las y los trabajadores provinciales”, expresaron desde PBA. La medida fue considerada insuficiente por ATE, que a través de un comunicado recalcó que “no pueden aceptar un aumento que esté por debajo de los índices inflacionarios".

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también asoma como uno de los mandatarios que busca ponerle un freno a Milei. En diciembre le pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el mega DNU y volverá a recurrir al máximo tribunal para reclamar el pago de una deuda de $9.300 millones contemplada en los giros coparticipables del Presupuesto 2023.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/QuintelaRicardo/status/1740684697259118891?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1740684697259118891%7Ctwgr%5E0b85489a471f89c305d1416a770784834eaac7fc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.letrap.com.ar%2Fpolitica%2Fpor-que-ricardo-quintela-asoma-la-cabeza-n5405926&partner=&hide_thread=false En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de… — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) December 29, 2023

Además, esta semana le otorgó una suma extraordinaria a trabajadores estatales para el sueldo de enero, mientras consiguió el respaldo de la Legislatura provincial crear una cuasimoneda para hacer frente a los compromisos del ejecutivo provincial, denominada Bono de Cancelación de Deuda (BOCADE).