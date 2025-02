$LIBRA Gate: la Justicia investiga si Mauricio Novelli pedía coimas para reunir a empresarios con Javier Milei

El fiscal Eduardo Taiano está detrás de los supuestos pedidos de dinero del asesor del Presidente, algo que fue denunciado en una nota por The New York Times.

La Justicia argentina investiga supuestos pedidos de dinero del asesor Mauricio Novelli para que empresarios mantengan encuentros con el presidente Javier Milei , algo que fue denunciado este viernes por el prestigioso diario estadounidense The New York Times en una nota periodística .

La nota publicada por The New York Times volvió a poner a Milei y su entorno en el centro de la escena por el escándalo del caso $LIBRA y podría complicar su situación judicial del Presidente no solo en Argentina sino también en Estados Unidos.

En una extensa investigación, el periódico afirma que empresarios del mundo cripto confirmaron pedidos de dinero para ver al Presidente por parte del consultor Mauricio Novelli, quien introdujo en el círculo de poder a Hayden Mark Davis, creador del activo que derivó en un escándalo el 14 de febrero pasado.

New.JPG

"En la conferencia, Novelli le cobró a los patrocinadores 50.000 dólares por una intervención y un encuentro con Milei, según cuatro asistentes que pagaron esa cantidad. Sin embargo, esas personas dijeron que la reunión con el presidente resultó ser una rápida foto grupal. Para conseguir más tiempo, dijeron dos de ellos, los organizadores de la conferencia les dijeron que costaría más", señala el artículo publicado este viernes y redactado por los periodistas Jack Nicas y David Yaffe-Bellany.

En otra parte del artículo se cita a Charles Hoskinson, fundador de la plataforma cripto Cardano, y la primera persona en hablar de manera pública sobre un eventual pedido de coimas para verse con Milei. Citan de él la siguiente frase: “Decían: ‘Oye, ya sabes, danos algo y podremos conseguirte una reunión’”. Otra fuente del sector “dijo que Novelli ofreció una reunión con el Presidente si la persona firmaba un contrato de 500.000 dólares por vagos ‘servicios de consultoría’, según una copia del documento vista por The Times”.

Quién es Mauricio Novelli, el supuesto cajero de Javier Milei involucrado en el escándalo de $LIBRA

Novelli, de 29 años, se coronó en septiembre como el mejor trader de América, en el marco del Mundial de trading World Cup Trading Championships, donde logró demostrar una particular habilidad para conseguir un retorno casi diez veces mayor que el rendimiento de sus activos. Días atrás, había visitado a Milei en el despacho presidencial, donde se sacó una foto que compartió en Instagram.

Es trader desde 2014 y en sus principios comenzó operando bonos y acciones, mientras que en 2017 incorporó a su cartera los futuros, o derivados financieros de alto riesgo. Es cofundador de N&W Professional Traders, una academia de traders donde Milei daba clases desde 2020, y a la que al menos siguió promocionando hasta 2023, ya siendo diputado.

En febrero de 2022, Novelli creó NFT Gaming, y el proyecto Vulcano Game. El 18 de febrero, Milei hizo en redes una publicidad que hoy suena premonitoria: "Muy interesante el proyecto de Vulcano Game (NFT Gaming). Un diagrama económico sostenible en el tiempo a diferencia de la gran mayoría. Les dejo su web: vulcano.gg" .

Pocas semanas después, el token de la empresa de videojuegos, $VULC, se desplomó a $0 con denuncias de fraude, igual que sucedió con $LIBRA.

En el staff de N&W Professional Traders también aparece el influencer de ultraderecha Agustín Laje, otra cara conocida del mundo Milei, quien mantiene relaciones con Novelli desde hace por lo menos cuatro años.