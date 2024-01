Ley Ómnibus: se dilatan las negociaciones y esta semana no habrá sesión en Diputados

El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, comunicó que no habrá actividad parlamentaria en el recinto. "No tiene el número necesario" para aprobar la Ley Ómnibus, explicó el periodista Mauro Federico en Argenzuela.

La Cámara de Diputados no tendrá sesión esta semana, según comunicó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Tras obtener dictamen sobre la Ley Ómnibus en el plenario de comisiones, el oficialismo tomó esa resolución porque no cuenta con la cantidad de votos necesarios para imponerse en el debate particular de las retenciones al campo, la nueva fórmula jubilatoria y la transferencia del Fondo de Sustentabilidad.