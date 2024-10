Ley Hojarasca: una por una, Sturzenegger explicó los motivos por los que derogará cerca de 70 normas

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado dio argumentos sobre la legislación a abrogar por el nuevo proyecto enviado por el Gobierno al Congreso. "Además de limpiar nuestro marco normativo, es más que nada una interpelación: ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes?", planteó.

Según explicó este lunes en su cuenta de X (ex-Twitter), el proyecto "tiene algunas cosas divertidas pero, además de limpiar nuestro marco normativo, es más que nada una interpelación: ¿Por qué se promulgaron estas leyes? ¿Por qué el sistema no las eliminó antes?". "Un amigo una vez me sugirió que las leyes quizás deberían tener validez limitada y revalidarse cada tanto. Me acordé de aquello viendo este compendio", remarcó.