La principal duda es si finalmente logrará la aprobación definitiva , ya que en la previa de la sesión el conteo anticipaba un empate y dos en duda: Maximiliano Abad y Martín Lousteau, ambos de la Unión Cívica Radical (UCR). En el caso del segundo, es probable que presente su propio dictamen y no acompañe el del oficialismo.

La discusión de la ley comenzó tras lograr el quórum gracias a la presencia de 37 senador y la ausencia de 35. Las últimas dos semanas, después de que el oficialismo lograra la firma de los dictámenes, fueron de negociaciones punto por punto del articulado. Sin embargo, para lograr sumar las voluntades para el despacho, fue fundamental la presencia en el Senado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Antes de su arribo no estaban garantizadas las 28 firmas necesarias para avanzar con el trámite, pero logró que firme el dictamen.

De igual modo, la votación está bastante ajustada ya que algunos ya dieron su postura y parce no darán el brazo a torcer. En los pasillos del Congreso se percibía tensión e incertidumbre. Durante el transcurso de la tarde, algunos dialoguistas pensaban en las dificultades para el articulado a la hora de votar en particular, mientras otros sacaban cuentas y decían que el oficialismo no tenía garantizado el quórum.

“Hasta acá son 36 contra 36”, deslizó a C5N una importante senadora. Esa duda, habría quedado saldada con la confirmación de Lousteau.

Ley Bases y paquete fiscal: cómo están los votos en el Senado

Hasta el momento, los puntos más sensibles en el articulado son las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas, el Correo y RTA (Radio y Televisión Argentina); la reinstauración del Impuesto a las Ganancias; y la delegación de facultades. Además, senadores dialoguistas siguen exigiendo cambios en el RIGI, el blanqueo y en el tema previsional.

Con 37 legisladores presentes, se consiguió el quórum fiscal en la Cámara alta. En tanto, fueron 35 los senadores opositores que no se sentaron en el inicio de la sesión.

El oficialismo consiguió el quórum con 7 legisladores de la Libertad Avanza, el PRO, la UCR, los partidos provinciales (Misiones, Río Negro, Neuquén), Cambio Federal de Juan Carlos Romero y los tres peronistas de Unidad Federal, Espinola, Kueider y Alejandra Vigo.

Los últimos dos senadores en dar su presente en el recinto, para conseguir el quórum, fueron el senador de La Libertad Avanza por la provincia de Formosa, Francisco Paoltroni, y Carlos Arce, legislador del Frente Renovador de la Concordia Social.

El jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, inauguró la sesión y fue el primer orador en el marco del debate por la ley Bases. El legislador, quien podría votar como presidente provisional de la Cámara, anticipó su voto positivo.

Qué senadores votaría a favor y quiénes en contra

A favor

Frente PRO: Carmen Rivero, Martín Goerling, Alfredo De Ángeli, Luis Juez, Victoria Huala, Guadalupe Tagliaferri

Carmen Rivero, Martín Goerling, Alfredo De Ángeli, Luis Juez, Victoria Huala, Guadalupe Tagliaferri UCR: Marina Juri, Flavio Fama, Carolina Losada, Daniel Kroneberg, Rodolfo Suárez, Stella Maris Olalla. Gabiela Valenzuela, Eduardo Vischi, Víctor Zimmermann, Bartolomé Abada

Marina Juri, Flavio Fama, Carolina Losada, Daniel Kroneberg, Rodolfo Suárez, Stella Maris Olalla. Gabiela Valenzuela, Eduardo Vischi, Víctor Zimmermann, Bartolomé Abada La Libertad Avanza: Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera, Juan Carlos Pagatto, Francisco Paotroni

Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Bruno Olivera, Juan Carlos Pagatto, Francisco Paotroni Unidad Federal: Carlos Espínola, Edgardo Kueider, Alejandra Vigo

Carlos Espínola, Edgardo Kueider, Alejandra Vigo Por la Justicia Social: Beatriz Ávila

Beatriz Ávila Frente Renovador de la Concordia Social: Carlos Arce, Sonia Decu

Carlos Arce, Sonia Decu Cambio Federal: Andrea Cristina, Juan Carlos Romero, Edith Terenzi

Andrea Cristina, Juan Carlos Romero, Edith Terenzi Comunidad Neuquén: Lucila Crexell

Lucila Crexell Juntos Somos Río Negro: Mónica Silva

En contra

Unión Ciudadana: Eduardo “Wado” De Pedro, Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti, Celeste Gimenez Navarro, Sergio Leavy, Carlos Linares, Cristina López, Carolina Moisés, Fernando Salino, Juliana Di Tullio, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Nora Del Valle Giménez, Alicia Kirchner, Oscar Parrilli, Silvia Sapag

Eduardo “Wado” De Pedro, Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti, Celeste Gimenez Navarro, Sergio Leavy, Carlos Linares, Cristina López, Carolina Moisés, Fernando Salino, Juliana Di Tullio, Eugenia Duré, Silvina García Larraburu, Nora Del Valle Giménez, Alicia Kirchner, Oscar Parrilli, Silvia Sapag Frente Nacional y Popular: Guillermo Andrada, Lucía Corpacci, Daniel Bensusán, Juan Manzur, Florencia López, Sandra Mendoza, José Mayans, Gerardo Montenegro, Marcelo Lewandowski, María Teresa González, José Neder, Mariano Recalde, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Fernando Rejal, Claudia Zamora, Sergio Uñac

Guillermo Andrada, Lucía Corpacci, Daniel Bensusán, Juan Manzur, Florencia López, Sandra Mendoza, José Mayans, Gerardo Montenegro, Marcelo Lewandowski, María Teresa González, José Neder, Mariano Recalde, María Pilatti Vergara, Antonio Rodas, Fernando Rejal, Claudia Zamora, Sergio Uñac Alianza por Santa Cruz: José Carambia, Natalia Gadano

En duda