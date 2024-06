Ley Bases: tras la aprobación, el Gobierno recompensó a una provincia que dio voto clave

En la madrugada del jueves, mientras continuaba la sesión en el Senado, se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 523/2024, que da a la provincia de Entre Ríos los tres integrantes de la delegación argentina en la comisión técnica mixta de la represa hidroeléctrica Salto Grande, ubicada sobre el río Uruguay, entre las localidades de Concordia y Salto, en Argentina y Uruguay, respectivamente.

Antes de la modificación, la normativa establecía que la delegación argentina estaría compuesta por dos integrantes propuestos por el antiguo Ministerio de Planificación Federal y un presidente en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cuando se conoció la noticia de la negociación en los días previos al debate en el Senado, estallaron las críticas en Entre Ríos. Guillermo Michel, extitular de Aduanas y referente del peronismo entrerriano, señaló que fue un trato inútil, ya que un acuerdo preexistente le daba esos integrantes de la comisión mixta a la provincia.

"Lo que supuestamente 'consiguió' nuestra provincia es algo que ya tenemos los entrerrianos como derecho adquirido por ley", escribió, enojado, en su cuenta de X. Según explicó, la Ley 24.954 de 'Aprovechamiento hidroeléctrico de Salto Grande' de 1998 ya disponía a las tres personas propuestas por el ejecutivo de Entre Ríos. "Lo que se dice, una gran negociación", ironizó.

El fulminante mensaje de Cristina Kirchner contra los senadores del Frente de Todos que votaron a favor de la Ley Bases

La expresidenta Cristina Kirchner no perdonó a los senadores del Frente de Todos que votaron a favor de la Ley Bases. En su cuenta de X cargó contra Camau Espínola y a Edgardo Kueider.

No se trató de un mensaje escrito por ella, sino de un retuit de otra cuenta. En él, @solmagno escribió: "Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras Stefania Cora y Ana Almirón y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria".

Edgardo Kueider y Camau Espínola fueron fuertemente apuntados por el peronismo tras haber aprobado la Ley Bases, entendiendo que se esperaba que todos los bloques opositores votaran en contra.

"Hay dos senadores que entraron por la boleta de Unión por la Patria al Senado que sin lugar a dudas si votan a favor de la ley bases van a ser traidores no solo a la elección, si no al mandato popular que tienen", había advertido durante el miércoles por la tarde la presidenta del bloque de diputados de Unión por la Patria.

Camau Espínola logró su banca en las legislativas de 2021, mientras que Kueider lo hizo en las de 2019.