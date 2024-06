Ley Bases: uno por uno, cómo votó cada senador

Victoria Villarruel debió desempatar la votación en la que se aprobó, en general, la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. La legislación sufrió varias modificaciones que deberán ser ratificadas o no en Diputados.

La votación terminó con 36 votos a favor y 36 votos en contra y fue la vicepresidenta la que debió definir el resultado, no sin antes brindar un particular discurso, prohibido por el reglamento y repudiado por gran parte del recinto. "Hoy vimos a dos Argentinas. Una violenta y otra de los trabajadores que están esperando que se respete la votación que en noviembre del año pasado eligió un cambio. Por esos argentinos que sufren, que no quieren ver a sus hijos irse del país, mi voto es afirmativo", expresó en un encendido discurso.