Ley Bases: Karina Milei y Guillermo Francos fueron al Congreso para asegurar los votos

Si bien la votación se daría con números algo más apretados de los que el Gobierno esperaba, probablemente se consigan los votos necesarios. Asimismo para las facultades delegadas.

Por el momento, el PRO y Hacemos Coalición Federal. A horas de la definición, las negociaciones son intensas y el debate continúa en su pico de calor. En el Gobierno, en tanto, confían en lograr su aprobación.

Madrugada caliente en Diputados: el picante cruce entre Gerardo Milman y Germán Martínez por el atentado a CFK

El diputado del PRO y mano derecha de Patricia Bullrich Gerardo Milman intervino en el debate con un discurso de ribetes filosóficos. “¿Qué cosa original podemos decir a las 3 de la mañana?”, comenzó preguntando y siguió con otra pregunta: “¿Cuál es la voluntad y el espíritu de los diputados que acompañamos esta norma? Ese espíritu –dijo- está vinculado la Libertad”.

Milman se explayó en materia de ideas: “La libertad es un concepto clave en la historia de la Filosofía, fue tratado por los primeros filósofos de la Grecia Antigua aunque en la Polis había esclavos y las mueres no participaban de la actividad política”, dijo Milman. A partir de ahí desplegó toda una serie de citas en las que desfilaron Heiddegger, Sarte, Epicuro, Descartes, Spinoza, Rousseau, Stuart Mills y Habermas. Y dijo “me identifico con el pensamiento kantiano, del racionalismo de la libertad”.

Germán Martínez Diputados Redes Oficiales

A continuación, pidió la palabra el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien le retrucó: “Recién se dio algo que no se puede dejar pasar. Esperaba muchas cosas del diputado preopinante (por Milman) pero no que se manifieste kantiano. Y Kant decía, en su imperativo categórico, que había que obrar de tal manera que la propia acción pudiera transformarse en una máxima universal. Lo que usted hizo con Cristina Fernández de Kirchner no se puede constituir en ninguna máxima universal”. Martínez se refería al hecho de que la Cámara Federal porteña ordenó el secuestro de los teléfonos celulares que el diputado Milman no entregó a la Justicia en el marco de la investigación por el intento de asesinato a la ex presidenta.

Milman volvió a pedir la palabra y dijo: “He sido aludido obviamente adjudicándome un hecho que no existe en la justicia, una de las cuestiones de la libertad es la División de Poder, la Justicia es la que determina la inocencia o la culpabilidad de las personas”, dijo Milman. Y agregó: “Si el diputado de Santa Fe tiene alguna prueba, que denuncie en el expediente, porque no estoy imputado, no estoy procesado y mucho menos condenado”