Leopoldo Moreau: "El radicalismo tiene que aceptar el llamado a un gobierno de unidad"

El diputado de Unión por la Patria y origen radical aseguró que "la paz social" es el único camino para salir de la crisis. "No hay posibilidad de especulación: se está del lado de la democracia o no", aseguró.

"No por Massa en sí mismo, sino por un voto que reafirme la democracia, porque está en zona de riesgo. Pero además también porque Massa y UxP están convocando a lo que convocó Alfonsín en su momento que fue un gobierno de unidad nacional", señaló.

Moreau remarcó que "en los momentos de crisis, el camino es el que la sociedad argentina eligió mayoritariamente este domingo: la unidad nacional, la paz social, reconstruir el pacto democrático que se inició en el 83. De la crisis no se sale ni con violencia institucional ni con discursos de odio", aseguró.

En ese sentido consideró que la dirigencia de la Unión Cívica Radical, actualmente parte de Juntos por el Cambio, "está frente a un dilema. Creo que el radicalismo como partido tiene que aceptar el llamado a un gobierno de unidad nacional porque es una fuerza que tiene gobernadores, centenares de intendentes y un bloque parlamentario propio significativo", destacó.

"Milei dijo que los problemas de la Argentina empezaron con (Hipólito) Yrigoyen, que fue el primer populista. En realidad él odia la democracia. Yrigoyen no fue el primer populista, fue el primer presidente elegido por el pueblo argentino. Milei hubiera estado parado al lado de (José Félix) Uriburu en el golpe contra Yrigoyen", sostuvo.

"No hay posibilidad de especulación: se está del lado de la democracia o no, se está del lado de la paz social o no. Esa es la discusión con el dirigente. El votante va a tomar esa decisión por sí solo y no tengo ninguna duda que la inmensa mayoría de los que mantienen una simpatía con el radicalismo ya tomó la decisión", concluyó.