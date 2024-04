Leandro Santoro: "Es irresponsable alentar el discurso de que Milei cae en seis meses"

El diputado de Unión por la Patria expuso que el presidente cuenta con respaldo y que el peronismo transita un proceso histórico: "El líder de la oposición no aparece de un día para el otro".

El diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro remarcó en C5N que a pesar del brutal ajuste que desarrolla el presidente Javier Milei a través del Plan Motosierra, la oposición no debe realizar demagogia ante la sociedad y asegurar que la gestión de La Libertad Avanza terminará a la brevedad .

"Van poco más de 100 días de Gobierno. Entiendo la ansiedad y angustia de la gente, que muchos la pasan muy mal y tienen hambre o perdieron el trabajo. Pero los procesos no son mágicos. Es irresponsable alentar el discurso de un gobierno corto, de que Milei cae en seis meses. Es un problema que los procesos históricos se tienen que vivir, no son de tres semanas ", detalló el representante de la Ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido, Santoro indicó en No la ven que por estos tiempos "se está reorganizando el peronismo, lo mismo sucede con el radicalismo y el PRO" y advirtió que "el líder de la oposición no aparece de un día para el otro, a mucha gente le gustaría que termine de la mañana a la noche, pero aunque duela, hay mucha gente que acompaña a Milei". Por lo pronto, una primera medida serán los comicios legislativos de 2025: "El año que viene se vota en 23 provincias y en la Ciudad".

Por último, el legislador nacional brindó como ejemplo la necesidad de generar acuerdos con otros sectores de la oposición de cara al tratamiento del mega DNU en la Cámara baja: "Es un trabajo de articulación social. No alcanza que los 100 diputados del peronismo y de la izquierda bajen, ya que no nos alcanza: necesitamos 129 para habilitar el quórum y poder bajar el DNU. Para ello, el parlamento debe escuchar a los gremios, las Pymes, hablar con los radicales que dudan en alejarse del Gobierno por temor, a los que responden a Miguel Ángel Pichetto, también pienso en los que representan Córdoba y Santa Fe. No es sencillo, hay que articular y acompañar".

"El costo social de lo que propone es enorme"

Durante la entrevista con Daniela Ballester, Santoro evaluó las consecuencias de las medidas económicas del Gobierno libertario: "El costo social de lo que propone es enorme. Juega a ordenar la macro con una recesión y hay mucha insensibilidad en las propuestas políticas. Son capaces de echar a 70 mil personas sin sonrojarse. En un contexto así es expulsarlos del mercado laboral. Entonces, generan mucha tensión y malhumor social, que sienten que el Gobierno no los cuida".

En la misma línea, expuso que "Milei tiene como fin el equilibrio fiscal porque lo único que le interesa es equilibrar las cuentas". De inmediato, se refirió a la situación que atraviesa el país ante este combo de determinaciones: "Yo creo que es una media verdad, la gente quiere que pare la inflación a gritos porque es imposible planificar. El problema es que la Argentina está siendo cara en dólares, entonces es difícil que haya inversiones para generar empleos. Entonces, tenés un problema porque empieza a haber desocupación. Mientras la tasa de inflación baja, sube la de desocupación".