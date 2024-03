"De todos": la UCR recordó el legado de Raúl Alfonsín con una crítica para Javier Milei

Luego, se lee la frase "el legado de Alfonsín es de todos", y a continuación se muestra a Milei en una de sus habituales diatribas al dirigente radical, al que nombra como "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús". "De todos", enfatiza el video.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/UCRNacional/status/1774414567688356143&partner=&hide_thread=false Todos saben lo que sentimos los y las radicales por Raúl Alfonsín.#GraciasRaúl #ElLegadoDeAlfonsín pic.twitter.com/rfkIfcRpiW — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) March 31, 2024

La guerra de Javier Milei contra el radicalismo

El encono del Presidente contra Alfonsín llegó al punto de utilizar su imagen para descargar su ira. "Me compré un muñeco tipo maniquí, lo boxeaba y lo terminé rompiendo, le había puesto la careta de Raúl Ricardo Alfonsín y lo cagaba a trompadas", confesó en 2021.

Unos meses más adelante, en mayo de 2022, compartió en la red social X (en ese momento Twitter) una nota de Infobae donde la UCR llamaba a "ponerle un freno" a su figura.

"Es hermoso que los arquitectos del fracaso y destrucción del país sembrando socialismo no me quieran", sostuvo, y añadió: "Desde que me metí en política dije que con los radicales inútiles y colectivistas no iba a ningún lado. Cualquier alianza con ellos está condenada al fracaso".

Este desprecio al radicalismo también se expresó durante el cierre de campaña que Milei realizó el 18 de octubre en el Movistar Arena. Allí apuntó contra el candidato a jefe de Gobierno porteño de UxP, Leandro Santoro, a quien tildó de "impresentable de origen radical, como no podía ser de otra manera".

En otro tramo de su discurso, Milei aseguró que estas "son las elecciones más importantes de los últimos 100 años", para luego corregirse: "Si me permiten editar, 107". De esta manera incluyó la presidencia del radical Hipólito Yrigoyen, quien asumió en octubre de 1916.