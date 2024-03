Malena Galmarini: "El peronismo está muy en la boludez de discutir liderazgos"

En diálogo con Futurock, Galmarini cuestionó que desde el peronismo se priorice debatir quién encabeza el espacio: "Al peronismo no le falta coraje ni valentía, pero necesitamos un tiempo para debatir. Estamos muy en la boludez de discutir liderazgos y no es el momento de eso".

En tanto, analizó la derrota de Unión por la Patria en las elecciones de 2023. "La gente se hinchó las pelotas de nosotros y de las políticas públicas, y Milei supo catalizar eso. No vimos que la gente estaba muy enojada con la política. Hubo muchos subsectores de Unión por la Patria que no creyeron que era posible ganar", señaló.

También, expuso cómo se encuentra su pareja, el exministro de Economía y excandidato presidencial, Sergio Massa: "Está curando sus heridas. Yo no me siento parte de la casta y los últimos 15 años fueron muy difíciles para nosotros".

Por último, afirmó que no estará a cargo del Banco Provincia, cuyo director es su hermano, Sebastián Galmarini: "No voy a asumir ahí. A veces se apuran un poco. Yo no sé si tenía muchas ganas. Ponele que me consultaron. Axel (Kicillof) me ofreció armar un ministerio de servicios públicos", expresó.

Malena Galmarini acusó a Daniel Scioli de ser "cómplice del brutal ajuste" de Javier Milei

La extitular de AySA Malena Galmarini cuestionó en duros términos al secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, a quien acusó de ser "cómplice del brutal ajuste" que está llevando adelante el gobierno de La Libertad Avanza.

A través de una publicación en la red social X, Scioli celebró el "boom turístico" que se generó el fin de semana extralargo de Semana Santa y aseguró que los altos niveles de ocupación hotelera son "fruto de la política de cielos abiertos, mayor desregulación y competitividad aerocomercial que impulsó el presidente Javier Milei". Además, destacó la implementación del programa Cuota Simple y otras gestiones del gobierno libertario, del que es parte.

Inmediatamente, Galmarini salió al cruce del exgobernador bonaerense. "Ay, Naniel… (sic) No se le puede mentir a todos todo el tiempo. Te van a descubrir, campeón!", publicó la esposa de Sergio Massa.

"El único 'boom' es el brutal ajuste del que sos cómplice. Cualquier cosa te viene bien con tal de seguir siendo casta. Si hay alguien que vive del Estado hace décadas sos vos!", agregó la extitular de AySA respecto de Scioli, quien durante la gestión de Alberto Fernández se desempeñó como embajador argentino en Brasil.

Por último, la referente peronista hizo alusión también a la ola de despidos en el Estado al preguntarle a Scioli: "Rajaste a tus compañeros y compañeras de la Secretaría? Eran ñoquis?". Y cerró su publicación con los hashtags #MileiTeMintió y #LaCastaSosVos.