Las repercusiones del arco político tras los números alarmantes de pobreza de INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio uno de los datos más alarmantes del gobierno de Javier Milei: más de la mitad del país es pobre. Tras el anuncio, la reacción de todo el arco político no tardó en aparecer. Desde el oficialismo, como el diputado Ramiro Marra , la oposición, con la diputada Victoria Tolosa Paz y hasta el dirigente sindical Juan Grabois se pronunciaron ante el 52,9% de pobreza en el país.

Por su parte, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz resumió su posición en una frase: “Toda tuya, Milei” . Además, agregó: “El ajuste implacable del Gobierno golpea a las familias trabajadoras y los adultos mayores profundizando la crisis en lugar de generar soluciones. La indigencia subió al 18,1% y lo más alarmante es que la brecha se agranda respecto a las niñas y niños, con más del 66% de ellos inmersos en la pobreza y la indigencia” dijo la ex ministra de Desarrollo Social durante la presidencia de Alberto Fernández".

El legislador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, apuntó contra la políticas pasadasa de los gobiernos peronistas. “Financiamos el déficit con emisión, eso genera inflación y después pobreza. Toda la pobreza que sufre hoy el país es por culpa del desastre económico y monetario que generó el kirchnerismo. Prendieron fuego el país sólo para llegar a las elecciones”, relató el economista.

Por su parte, el diputado nacional Facundo Manes, se expresó en contra del Gobierno tras los números de Indec: "La pobreza en Argentina no es solo falta de recursos. Es un impuesto cognitivo que roba la esperanza y aplasta el espíritu. Más de la mitad de nuestra gente vive sin lo básico. Esto no se soluciona solo con el mercado. No podemos esperar que el crecimiento por sí solo derrame oportunidades", soltó el dirigente radical.

La exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal aseguró: “Se terminó 'el plan platita', los parches, se empezó a combatir la inflación. Y sólo quedó la realidad: 52,9% de pobreza. Esta es la Argentina que nos dejaron el kirchnerismo y sus gobiernos”.

Por otra parte, el diputado nacional y dirigente del Frente de Unidad de Izquierda, Nicolás del Caño apuntó contra el presidente Javier Milei y se preguntó en su cuenta de X, mientras posteaba una imagen del mandatario con la diva Susana Giménez: "¿Qué festejan?", expresó. Además, añadió: "La pobreza más alta en 20 años".

La pobreza en la Argentina durante el primer semestre del gobierno de Javier Milei alcanzó el 52,9% y afecta a casi 25 millones de personas. En tanto, la indigencia subió a 18,1%, alcanzando a 5,4 millones, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

La medición de enero a junio de 2024 arrojó la cifra más alta desde el 2004, cuando alcanzó los 47,8% tras la crisis que estalló en 2001. Así, durante el gobierno de Javier Milei la pobreza subió más de 10 puntos porcentuales mientras que la indigencia trepó cerca de 7 puntos: en diciembre del 2023, la pobreza alcanzaba al 41,7% de la población mientras que la indigencia al 11,9%.