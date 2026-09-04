El Gobierno advirtió que las empresas que operen en Malvinas serán excluidas de Vaca Muerta

El canciller Pablo Quirno afirmó que las compañías tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país.

Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta .

El funcionario reveló también que el Gobierno cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las islas.

Quirno calificó los anuncios del Gobierno como "históricos" porque ponen a la Argentina, "dadas sus circunstancias actuales, en la mejor posición posible para defender" el territorio. En ese sentido, destacó que es importante contar con "instrumentos legales, diplomáticos y económicos para poder defender nuestros derechos".

El canciller en diálogo con radio Mitre también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la sociedad argentina y, sobre el apoyo de Chile, sostuvo que "parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación. "La discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas".

Y advirtió que las compañías que operen en Malvinas "van a tener que decidir si operan allí, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer sus negocios porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores".

Milei visitó en Chile al presidente José Antonio Kast.

"Argentina está tomando acciones concretas"

Quirno aseguró que Argentina "está tomando acciones concretas" frente al avance del Reino Unido en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

También respaldó la creación de una base naval en Ushuaia y remarcó su importancia estratégica. "Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas", explicó Quirno en A24 tras la cadena nacional. En ese sentido, cuestionó la explotación de recursos naturales que el Reino Unido intenta desarrollar "de manera unilateral" mientras continúa la disputa por la soberanía.

El canciller sostuvo que "no podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía, siga avanzando" y señaló que el paquete de medidas anunciado por Milei llevó seis meses de negociaciones.