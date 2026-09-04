4 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

El Gobierno advirtió que las empresas que operen en Malvinas serán excluidas de Vaca Muerta

El canciller Pablo Quirno afirmó que las compañías tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país.

Por
Quirno calificó los anuncios sobre Malvinas como históricos.

Quirno calificó los anuncios sobre Malvinas como "históricos".

Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre las sanciones a empresas que exploten recursos en las Malvinas, el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en la región sin autorización tendrán que elegir entre esa actividad o su participación en proyectos estratégicos del país, como Vaca Muerta.

El presidente Javier Milei junto al criptoinversor Mauricio Novelli.
Te puede interesar:

Causa $LIBRA: la Cámara Federal confirmó que los damnificados no podrán ser querellantes

El funcionario reveló también que el Gobierno cuenta con el respaldo de Chile en el reclamo de soberanía sobre las islas.

Quirno calificó los anuncios del Gobierno como "históricos" porque ponen a la Argentina, "dadas sus circunstancias actuales, en la mejor posición posible para defender" el territorio. En ese sentido, destacó que es importante contar con "instrumentos legales, diplomáticos y económicos para poder defender nuestros derechos".

El canciller en diálogo con radio Mitre también habló de "una causa nacional que está en el centro del corazón" de la sociedad argentina y, sobre el apoyo de Chile, sostuvo que "parte de lo que es este proceso es justamente hablar con nuestros países hermanos para que entiendan la gravedad de la situación. "La discusión entre el presidente Milei con Kast resultó justamente en que Chile también va apoyar a la Argentina en caso que quieran utilizarlos a ellos como apoyo logístico para las Malvinas".

Y advirtió que las compañías que operen en Malvinas "van a tener que decidir si operan allí, en una zona disputada con una legalidad incierta, o vienen a la Argentina a hacer sus negocios porque tenemos reglas claras, previsibilidad y un enorme potencial en diferentes sectores".

Milei visitó en Chile al presidente José Antonio Kast.

Milei visitó en Chile al presidente José Antonio Kast.

"Argentina está tomando acciones concretas"

Quirno aseguró que Argentina "está tomando acciones concretas" frente al avance del Reino Unido en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas.

También respaldó la creación de una base naval en Ushuaia y remarcó su importancia estratégica. "Es un mensaje sumamente importante donde Argentina está tomando acciones concretas ante un peligro que atenta contra nuestra soberanía en las islas Malvinas", explicó Quirno en A24 tras la cadena nacional. En ese sentido, cuestionó la explotación de recursos naturales que el Reino Unido intenta desarrollar "de manera unilateral" mientras continúa la disputa por la soberanía.

El canciller sostuvo que "no podemos permitir que una decisión unilateral que está en contra de una resolución de las Naciones Unidas, mientras está en disputa la soberanía, siga avanzando" y señaló que el paquete de medidas anunciado por Milei llevó seis meses de negociaciones.

Noticias relacionadas

Los funcionarios recorrieron Malvinas Argentinas.

Nardini y Uñac coincidieron en la importancia de la cultura para el futuro

Javier Milei hablará ante empresarios en Misiones. 

Milei visita por primera vez Misiones para cerrar una cumbre económica

La sala de 3 será obligatoria en la Ciudad.

Las razones por las que la Ciudad aprobó la obligatoriedad de la sala de 3 años

Cayeron las acciones de las empresas.

Las petroleras de Sea Lion advierten que no van a frenar la producción, pero les caen las acciones

El proyecto busca explotar los recursos de las Islas Malvinas.

Qué es el proyecto Sea Lion, que busca extraer petróleo de las Islas Malvinas

El equipo de Javier Milei junto al Presidente durante la cadena nacional por Malvinas. 

Malvinas: el Gobierno oficializó el aumento del presupuesto en Defensa y las sanciones a empresas

Rating Cero

El Juzgado Civil 16 concluyó que no se acreditó el daño que el demandante pretendía demostrar y cerró el expediente. 

La Justicia tomó una decisión en el reclamo de Biasotti contra Susana Giménez y Andrea del Boca

Tini Stoessel tomó una drástica decisión contra sus padres.
play

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con sus padres: "No los deja entrar..."

Sigue la disputa entre la influencer y el futbolista.

El llamativo curso que lanzó Camila Mayan mientras se enfrenta a Mac Allister en la Justicia: de qué trata y cuánto sale

La reciente eliminada de Gran Hermano habló sobre su relación.

Se supo si Mariela Prieto y el Turco García están juntos en medio de rumores de infidelidad y separación

En medio de esta situación, varias figuras salieron a respaldar públicamente a la cantante.

Qué dijo Santi Maratea sobre el supuesto romance con Tini Stoessel y el conflicto familiar que vive la cantante

Tini Stoessel canceló 14 shows por su salud mental y el padre se enojó.

La verdad de por qué Tini Stoessel canceló 14 shows: "Ella se negó"

últimas noticias

El Juzgado Civil 16 concluyó que no se acreditó el daño que el demandante pretendía demostrar y cerró el expediente. 

La Justicia tomó una decisión en el reclamo de Biasotti contra Susana Giménez y Andrea del Boca

Hace 34 minutos
Lula y Flavio Bolsonaro irían a la segunda vuelta.

A un mes de las elecciones: Lula se consolida como ganador, pero no evitaría el balotaje

Hace 35 minutos
Comienza la octava fecha y estos son los partidos liberados.

Cuáles son los 2 partidos liberados de la fecha 8 del Torneo Clausura 2026: día, horario y TV

Hace 39 minutos
play
Tini Stoessel tomó una drástica decisión contra sus padres.

La drástica decisión que tomó Tini Stoessel con sus padres: "No los deja entrar..."

Hace 44 minutos
Colapinto con el coche 43 de Alpine.

Colapinto fue 11° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Monza

Hace 1 hora