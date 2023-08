Las centrales sindicales cruzaron al macrismo: "Los convenios colectivos no se tocan"

Este principio, contemplado en el artículo 6 de la ley 14.250, implica que si se cumple el plazo de vigencia de un contrato colectivo de trabajo (CCT) y las partes no negocian uno nuevo, se mantiene el actual. Con la propuesta de Sica, en cambio, no quedaría ningún convenio vigente.

"Dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los Convenios Colectivos de Trabajo. Repudiamos estos dichos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la negociación colectiva", afirmó el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, en su cuenta de Twitter.

El titular de la CTA, Hugo Yasky, aserguró que "la derecha" tiene "un solo objetivo: podar los derechos de los trabajadores. Piensan como patrones, no quieren una Argentina con trabajadores con derechos, no quieren un país con un proyecto para todos los sectores", declaró a Radio 10.

Por su parte, el secretario adjunto del gremio de Smata, Mario "Paco" Manrique, sostuvo que Sica "no entiende, no conoce el mundo del trabajo". "Que digan lo que quieran, pero los convenios colectivos de los argentinos no se tocan. El movimiento obrero organizado no va a permitir eso, los trabajadores no lo va a permitir", advirtió.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo "Cachorro" Godoy, explicó a Télam que el criterio de la ultractividad "tiene que ver con defender un piso de derechos de los trabajadores del país, que el neoliberalismo en los '90 y el macrismo en 2015 habían querido siempre destruir y perforar".

"Lo que dice Sica no hace más que blanquear lo que el macrismo y la derecha siempre quisieron para la Argentina y sus trabajadores: perforar el piso de derechos no solamente en el plano salarial, sino también en el de las condiciones laborales y los derechos adquiridos, vacaciones, aguinaldo y aportes patronales", concluyó.