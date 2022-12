Larreta inicia una gira en Washington para reunirse con funcionarios y empresas de Estados Unidos

El jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta , inició este martes una gira oficial en Washington DC para reunirse con funcionarios del gobierno estadounidense, senadores, compañías norteamericanas, think tanks y universidades. El objetivo del viaje es profundizar la relación bilateral con los Estados Unidos y exponer una visión de las oportunidades de desarrollo que tiene la Argentina.

El viaje servirá también para reunirse con John Kerry, enviado especial para el Clima del gobierno de los Estados Unidos, con quien Rodríguez Larreta mantuvo un encuentro en 2021, en el marco de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40 de octubre pasado. Además, mantendrá un encuentro con Pete Buttigieg, secretario de Transporte de los Estados Unidos y exalcalde de South Bend, Indiana.

Rodríguez Larreta será recibido por autoridades del Departamento de Estado para América Latina, donde mantendrá diferentes reuniones para dialogar sobre el fortalecimiento de la democracia en la región, la cooperación en la lucha contra el terrorismo, y las oportunidades que tiene la Argentina en materia de alimentos, energía y litio. Allí se reunirá con José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente del Departamento de Estado, que lidera las políticas económicas, de cambio climático, y de seguridad de las cadenas de suministro. Además, será recibido por Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, en una reunión que abordará la defensa de los derechos humanos y la consolidación democrática en la región. También mantendrá un encuentro con Kevin O’Reilly, coordinador nacional de la Cumbre de las Américas, sobre el primer encuentro de ciudades que se realizará en Denver en el marco de la cumbre, del 26 al 28 de abril.

Además, Rodríguez Larreta se reunirá con Dan Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa, para dialogar sobre seguridad y defensa en la región, y la necesidad de profundizar la cooperación en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

En lo que respecta a la agenda legislativa, el jefe de Gobierno dialogará con senadores demócratas y republicanos para exponer su visión sobre el futuro de la Argentina. Por un lado, se reunirá con el senador republicano Bill Cassidy, uno de los legisladores con mayor interés en América Latina y, por el otro, con el senador demócrata Tim Kaine.

Rodríguez Larreta expondrá en la US Chamber of Commerce, donde analizará los motores y oportunidades de crecimiento de la Argentina y las reformas necesarias para que el país se desarrolle. Participarán ejecutivos de alto nivel de Chevron, Procter & Gamble, General Motors, Excelerate Energy, Merck, Kimberly-Clark, Morgan Stanley, Amazon, Exxon, Spotify y Citigroup, entre otras compañías. También se reunirá con Peter Yu, socio mayoritario de Flybondi, para conversar sobre las oportunidades de desarrollo del sector turístico en la Argentina y la necesidad de recuperar una política de conectividad nacional e internacional.

Durante la gira, el jefe de Gobierno se reunirá también con Susan Segal, presidenta del Americas Society/Council of the Americas. Conversará con Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group y uno de los politólogos más reconocidos del mundo. Además, expondrá ante los think tanks Wilson Center, Inter-American Dialogue y Atlantic Council, que por primera vez realizarán una sesión conjunta para escuchar al jefe de Gobierno. La agenda de la gira incluye una visita a la Universidad de Georgetown, donde dialogará con estudiantes. Finalmente, el jefe de Gobierno se reunirá con más de 100 argentinos que residen en Washington, la mayoría de los cuales se desempeñan en diferentes organismos internacionales.

También integra la comitiva oficial Francisco Resnicoff, subsecretario de Relaciones Internacionales.

Agenda de Rodríguez Larreta:

Miércoles 7 de diciembre

• Reunión con José Fernández, subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Ambiente del Departamento de Estado.

• Reunión con Kevin O´Reilly, coordinador de la Cumbre de las Américas.

• Reunión con Brian Nichols, subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

• Reunión con la presidenta del Council of the Americas, Susan Seagal.

• Encuentro con Ian Bremmer, fundador de Eurasia Group y uno de los politólogos más reconocidos del mundo.

• Reunión con Dan Erikson, subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental del Departamento de Defensa.

Jueves 8 de diciembre

• Sesión conjunta con los think tanks Wilson Center, Inter-American Dialogue y Atlantic Council.

• Encuentro con el senador republicano Bill Cassidy.

• Reunión con John Kerry, enviado especial para el Clima del gobierno de Estados Unidos.

• Reunión con el senador demócrata Tim Kaine.

• Encuentro con Pete Buttigieg, secretario de Transporte de los Estados Unidos.

• Encuentro con argentinos que residen en Washington DC.

Viernes 9 de diciembre

• Reunión con Peter Yu, socio mayoritario de la compañía aerocomercial Flybondi

• Encuentro con ejecutivos de empresas estadounidenses en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

• Encuentro con estudiantes de la Universidad de Georgetown.