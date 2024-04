Lali Esposito lanzó una indirecta contra Javier Milei

“La presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este porque reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que también se la apropia gente que no, que es ‘Libertad’ . Así que los felicité por traer la libertad, la verdad, el corazón, a este escenario. Para mí, es un mega ‘Sí’” , expresó la artista en lo que rápidamente fue interpretado como un mensaje al mandatario argentino y a La Libertad Avanza.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LaEstamosViendo/status/1783551276854153338&partner=&hide_thread=false "Una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que se la apropia gente que no, que es libertad". Pegue Lali pegue.

Teléfono patitas cortas!! pic.twitter.com/AtF564RABM — La estamos viendo (@LaEstamosViendo) April 25, 2024

De esta manera se reactivó el conflicto entre la cantante y el Presidente que empezó con una reacción de Lali en X tras la victoria electoral de Milei en las elecciones primarias de agosto del 2023. "Que peligroso. Que triste". escribió la artista en aquella oportunidad sin mencionar al economista libertario.

Dicho comentario llevó al Presidente a declararle "la guerra" la Lali a quien destrató en varias oportunidades llamándola "Lali deposito" y acusándola de cobrar cifras millonarias por parte del Estado.

“¿Quién empezó esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda, ¿me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, manifestó el mandatario en una entrevista en La Nación Más.