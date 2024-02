La UCR respondió a los ataques de Javier Milei: "La incitación a la violencia contra el que piensa distinto debe terminar"

"El Presidente se puso al frente de un operativo cargado de descalificaciones y agravios a los diputados y diputadas que no acompañaron algunos artículos de la votación en particular en el tratamiento de la ley ómnibus", comienza el escrito publicado en la cuenta oficial de X (ex-Twitter) del radicalismo nacional.

"Luego, en una conferencia de prensa en el exterior, los calificó como un 'conjunto de delincuentes'. Hay una incitación generalizada a la violencia contra el que piensa distinto que debe terminar", continúa el texto.

Los radicales sostuvieron que "tener coraje para emprender reformas no implica insultar, gritar y pensar que solo uno tiene razón. Tampoco es ensañarse con insultos contra los que expresan opiniones diferentes".

"Nada de esto es lo que nos enseñó Raúl Alfonsín cuando refundó la democracia", plantearon, y concluyeron que "Argentina necesita templanza y equilibrio para lograr consensos que sobrevivan en el tiempo y resuelvan de manera definitiva los problemas que arrastramos. Ese es el camino para salir de la crisis".

El bloque de diputados de la UCR respondió a los ataques de Milei: "Es indispensable respetar las instituciones"

Los diputados radicales se defendieron de los ataques de La Libertad Avanza y sostuvieron que "es indispensable respetar las instituciones". A su vez, cuestionaron la actitud del Presidente al remarcar que “los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar acuerdos”.

El comunicado, difundido en redes sociales, se publicó luego de que Milei enfrentara por redes sociales a los legisladores que votaron en contra del proyecto Bases y los tildó de usar "el discurso del cambio para rapiñar una banca". "Aquí podrás mapear a algunos de los nombres de la casta empobrecedora con sus caras", agregó en otro posteo en su cuenta de X.

El comunicado completo del bloque de Diputados Nacionales de la UCR

“El país necesita de diálogos y consensos para salir adelante. No podemos repetir los errores del pasado y caer en extremos y facilismo. Es indispensable respetar las instituciones, la división de poderes y el normal funcionamiento de estas. Los señalamientos y la división entre amigos-enemigos no son el camino para encontrar los acuerdos que hoy son fundamentales, menos si son publicados por medios oficiales del gobierno”, publicaron en su cuenta de X.

Fernando Carbajal: "Javier Milei dice la verdad, nunca le importó esta ley"

El diputado radical por Formosa también se refirió a los agravios del oficialismo. "Nos quieren llevar al terreno de la locura y nosotros no vamos a caer", sostuvo, en diálogo con C5N, y afirmó: "Creo que el Presidente dice la verdad, él nunca quiso esta ley, nunca le importó, porque si no no hubiese retirado el paquete fiscal, que era lo único razonable que podíamos estar discutiendo".

"Creo que esto es solamente una puesta en escena, es un gobierno que quiere virar hacia un carril autoritario y que ha utilizado esto como un pretexto para victimizarse y continuar con el relato de la casta y los negocios que encubren, en realidad, la pretensión de hacer los propios negocios", agregó.

Además, planteó que "no es casual que hayan retirado la ley cuando era evidente que el capítulo de privatizaciones, así como lo querían hacer, repitiendo la metodología del 90, que era haciendo negocios con los amigos, se le cayó. Cuando se le cayó, ya no tenía razón de ser seguir con esta ley y por eso tomaron esta decisión de mandarla a comisión, o retirarla, no sabemos lo que van a hacer".

Carbajal alertó sobre una posibilidad durante la segunda mitad del mes: "Las sesiones extraordinarias son hasta el 15 de febrero. El Congreso va a estar en receso hasta que comiencen las ordinarias, y cuando eso pasa, el presidente tiene algunas facultades como intervenir provincias, declarar estado de sitio, designar jueces y procuradores o fiscales. Me preocupa esto, este presidente con su estilo autoritario puede tener la tentación de usar esas facultades para avanzar contra el sistema democrático".

"No tengo dudas de que después de lo que ha pasado, muchos que de buena fe pensaron que se podía construir un espacio razonable con este gobierno ahora están tomando nota del nivel de irracionalidad y locura que impera y de la vocación autoritaria que están expresando", concluyó.