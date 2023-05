La respuesta de Wado de Pedro tras los dichos discriminatorios de Gabriel Levinas

"Yo tengo una disfluencia en el habla. ¿Hay alguien que tenga tartamudez?", preguntó dirigiéndose al público, y varias personas levantaron la mano. "Argentina contra el bullying. Vamos a trabajar para ser una sociedad mejor, aceptarnos cada uno como somos, buscar líderes positivos que corten con la situación del bullying", sostuvo.

"Y vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio, acusándonos, para construir una sociedad mejor. Una Argentina justa, libre, soberana, inclusiva, para todos y para todas", concluyó el ministro.

Este domingo, el periodista Gabriel Levinas realizó una polémica y repudiable declaración al sostener que Argentina "no está preparada" para tener un presidente tartamudo, en relación a una eventual candidatura de Eduardo "Wado" de Pedro.

"Me da la sensación de que la gente que es prejuiciosa, que entiende mal los textos, no va a votar a un tartamudo. Es lo que yo pienso, pero no entiendo por qué se tiene que convertir en un quilombo. La gente sale de la secundaria sin comprensión de texto y un presidente tiene que ser un Fórmula 1", agregó este lunes.

Dirigentes del Frente de Todos repudiaron los dichos de Gabriel Levinas

Dirigentes del Frente de Todos repudiaron los dichos del periodista Gabriel Levinas, a las que consideraron como violencia política. "Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre Wado de Pedro. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio", aseguró el jefe de Gabinete, Agustín Rossi.

https://twitter.com/RossiAgustinOk/status/1660449861483757568 Son lamentables e inaceptables las declaraciones de Levinas en TN sobre @wadodecorrido. Una prueba evidente de que hay algunos sectores a los que solo los mueve el odio. — Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) May 22, 2023

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, coincidió al sostener que "una vez más queda demostrado el nivel de violencia política que ejercen algunos comunicadores sobre quienes formamos parte de un proyecto político que defiende a las mayorías", y expresó su "solidaridad" con Wado de Pedro.

"Esto también es violencia política y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como Wado de Pedro. Y sí, Gabriel Levinas, ¿sabés qué? La sociedad argentina es mucho mejor que vos", agregó la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti.

https://twitter.com/gabicerru/status/1660466072074477568 Esto también #EsViolenciaPolítica y es discriminación y es odio, y es todo lo que queremos que termine de una vez. Y por eso vamos a seguir luchando, junto a grandes compañeros como @wadodecorrido

Y sí, @GabyLevinas , sabés qué? la sociedad argentina es mucho mejor que vos. pic.twitter.com/ZKgL0kokuZ — Gabriela Cerruti (@gabicerru) May 22, 2023

"Es inadmisible la agresión de Levinas a Wado de Pedro apelando a su tartamudez para definir sus capacidades para ejercer un cargo público", señaló la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina. "Queda claro que para lo que la sociedad no está preparada es para seguir soportando el odio y la violencia que emana de algunos sectores", agregó.

Por su parte, la Directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, compartió una captura de pantalla de TN donde podía leerse el textual del periodista. "'Los dinosaurios van a desaparecer', dijo Charly allá por los 80... Solo depende de nosotros", afirmó.