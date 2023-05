A pesar del repudio, Gabriel Levinas insiste con sus frases discriminatorias contra Wado de Pedro

Gabriel Levinas insistió con sus frases discriminatorias contra Eduardo "Wado" de Pedro a pesar del amplio repudio que recibió. Después de sostener que "la Argentina no está preparada" para tener un presidente tartamudo , aseguró: "Sigo pensando lo mismo".

"Lejos de mí está segregar a nadie. Lo que estoy diciendo es que me parece, conociendo lo que es la sociedad y sabiendo cómo piensa, que es un obstáculo. Vas a elegir una persona que no va a tener los votos que se necesitan para ganar", argumentó.

"Es lo mismo que si dijera: 'Estoy seguro que si ponés un judío, no gana'. ¿Estoy discriminando a los judíos?", cuestionó este lunes durante una entrevista con Ernesto Tenenbaum en Radio Con Vos. Cuando el conductor le señaló que "sonaría un poco fuerte", Levinas redobló la apuesta. "¡Pero si es cierto!", exclamó.

"De eso se trata la democracia: de que yo pueda decir lo que se me canta el culo, si no estoy ofendiendo a nadie. Hay que hablar claro, decir con sinceridad las cosas", agregó. En ese sentido puso como ejemplo a Horacio Rodríguez Larreta, del que opinó que "si dice lo que va a hacer, no lo vota nadie".

"¿A un pelado lo votarían?", preguntó Tenenbaum en relación al precandidato del PRO. "A un pelado lo votarían, el pelado se hizo ya más habitual en la vida", respondió Levinas.

"Me da la sensación de que la gente que es prejuiciosa, que entiende mal los textos, no va a votar a un tartamudo. Es lo que yo pienso, pero no entiendo por qué se tiene que convertir en un quilombo. La gente sale de la secundaria sin comprensión de texto y un presidente tiene que ser un Fórmula 1", afirmó.

Levinas también se distanció de los discursos más extremistas: "¿Voy a dudar de mí porque hay un tarado que es un fascista y me apoya?". Y concluyó: "Si Wado de Pedro se sintió ofendido o quiere hacerse el ofendido, no lo sé, yo puedo pedirle disculpas porque no quiero ofender a nadie".

La Asociación Argentina de Tartamudez (AAT) repudió los dichos "discriminatorios y peyorativos" del periodista Gabriel Levinas, quien anoche aseguró en un canal de televisión que la Argentina "no está preparada para un presidente tartamudo", en referencia al ministro de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

"Una vez más nos encontramos en la necesidad de repudiar comentarios de carácter discriminatorio y peyorativo, frente al desconocimiento absoluto de la temática", apuntaron desde la AAT. Mediante un comunicado en las redes sociales, la asociación enfatizó que "este tipo de aseveraciones no hacen más que dañar a las personas que tartamudean".

"Las personas con tartamudez no están imposibilitadas para desempeñarse en el ámbito académico/profesional, así como tampoco se encuentran impedidas de alcanzar sus metas personales", sostuvo.