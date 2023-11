La respuesta de los gremios a la propuesta de Milei de dar Aerolíneas Argentinas a los trabajadores

El Secretario General de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, aseguró que "entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas. Milei planteó declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado, y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar", sostuvo.

En declaraciones a Radio 10, agregó que en ese contexto "sería imposible" para los trabajadores sostener la empresa. "Es para nosotros un amenaza, como ponernos un arma en la cabeza. Aerolíneas Argentinas no tiene destino si se cumple lo que dice Milei", advirtió.

También destacó que Aerolíneas cubre todas las rutas del país. "¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Así parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar", concluyó Llano.

Aerolíneas Argentinas avión

Por su parte, el Secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró que la propuesta "se tiene que profundizar más" porque Aerolíneas "es de los argentinos por ley. Es decir que para cambiar la propiedad de la compañía se debe ir al Congreso y aprobarlo", explicó a Radio Splendid.

Además anticipó que, una vez que la gestión de Milei audite la compañía, "se van a sorprender gratamente por la forma de operación, cómo está dentro de los estándares internacionales, cómo está el personal y la dotación, el nivel técnico profesional y de capacitación que hay, que es sobresaliente para los estándares de la industria".

Según el balance de 2022, destacó Biró, Aerolíneas tuvo un impacto en el PBI de u$s6.000 millones. "Eso da algo así como u$s16 millones y medio por día o casi u$s700.000 por hora. Solamente en materia impositiva duplica los aportes que estaba recibiendo del Estado para mantener las líneas operativas", señaló.

"Cuando Milei, que es economista, vea el impacto de Aerolíneas sobre el PBI de la Argentina no solo no se la va a querer dar a los trabajadores, sino que va a buscar un management eficiente para potenciarla", anticipó.

"La ventaja de tener una línea de bandera es que vos la usás como herramienta estratégica para desarrollar el turismo; no extorsionando a los gobernadores, sino al contrario, generando empleos directos, indirectos, derivados", concluyó Biró.