La respuesta del Gobierno tras la advertencia de Irán: "A la Argentina no la amenaza nadie"

El ministro de Defensa, Luis Petri, sostuvo que "no se puede ser neutral con el terrorismo" y que piensa combatirlo "con las Fuerzas de Seguridad, con las Fuerzas Armadas y con inteligencia". La titular de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió "juicio en ausencia para los responsables" de los atentados de la década del 90.

En el marco del 30º aniversario del atentado a la AMIA , el ministro de Defensa, Luis Petri , respondió a las advertencias del Gobierno iraní, que aseguró que "en el momento adecuado, haremos lamentar la enemistad" de la administración de Javier Milei luego de que se declarara a Hamás como organización terrorista . "No nos vamos a dejar a amenazar", sostuvo el funcionario.

En la previa al acto realizado en la zona porteña de Once por las tres décadas del brutal ataque, Petri pidió que "todos los que tienen responsabilidades puedan ser juzgados en la Argentina y puedan dar cuentas ante los estrados judiciales" .

"En un momento en el que se declaró a Hamás como organización terrorista, es importante porque no se puede ser neutral y menos teniendo en cuenta los antecedentes que se han vivido en este país con el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA. No se puede ser neutral con el terrorismo, la neutralidad es encubrimiento", sostuvo.

Sobre las palabras del gobierno iraní, remarcó que "no hay preocupación, no nos vamos a dejar amenazar. Vamos a combatir al terrorismo con las Fuerzas de Seguridad, con las Fuerzas Armadas y con inteligencia".

Patricia Bullrich: "A la Argentina no la amenaza nadie"

"Necesitamos que los iraníes, que siguen viviendo en su país y siendo funcionarios, paguen por lo que hicieron. La República Islámica de Irán, responsable del atentado, tal como fue probado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de la Embajada de Israel y también por el Tribunal de Casación en el caso de la AMIA, tiene que tener consecuencias. Un atentado tiene consecuencias", sostuvo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras su llegada al acto.

"A la Argentina no la amenaza nadie. La que fue golpeada fue la Argentina y está absolutamente probado que el atentado se organizó desde la Embajada de Irán y eso es algo que implica un crimen de lesa humanidad. Hemos llevado al Parlamento un nuevo proyecto que es el juicio en ausencia. Los vamos a buscar hasta el último día de sus vidas", advirtió.

En cuanto a los presuntos responsables del ataque, la ministra remarcó que "hace mucho que están las cartas rojas de Interpol, hace mucho que se los busca, se sabe que son ellos, pero lo que no se ha podido es hacer el juicio, porque en el medio estuvo el nefasto memorándum con Irán, en el que quisieron darle a los homicidas la posibilidad de juzgarse a sí mismos".

"Sabemos quiénes fueron y cómo lo hicieron. Sabemos quiénes fueron los responsables: Irán y Hezbollah. Para lograr terminar de juzgarlos, el Gobierno presentó una figura nueva que es el juicio en ausencia. En Irán no los vamos a agarrar, entonces queremos que el juicio se realice porque si no nos quedamos en la etapa de saber quiénes son y de ahí no nos podemos mover", concluyó.

Causa AMIA: Irán le advierte al Gobierno que "en el momento adecuado, haremos lamentar su enemistad"

En la previa al 30º aniversario del atentado a la AMIA, Irán le advierte al Gobierno de Javier Milei que "en el momento adecuado, haremos lamentar su enemistad". Los dichos fueron publicados en un editorial del periódico Tehran Times donde el régimen de Alí Jamenei cuestionó el acercamiento por parte del Ejecutivo a “la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional”, luego que desde Casa Rosada se designara a Hamás como “organización terrorista”.

“Lamentablemente, en lugar de buscar socios creíbles y confiables para la salvación económica de su país y restaurar la posición tradicional de Irán en sus relaciones comerciales, el gobierno argentino se ha colocado en la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional", expresa el escrito en un primer momento.

Para luego agregar que "mientras los gobiernos de América Latina desarrollan y amplían sus relaciones con Irán y aprovechan las capacidades políticas y económicas de Irán como potencia regional y actor global importante para asegurar sus intereses nacionales, el gobierno de Milei, siguiendo la política de los grupos acciones antisionistas de Irán, pone en peligro los intereses nacionales de Argentina”.

“Sin duda, Teherán no olvidará las políticas anti iraníes de Buenos Aires. Pero Irán ha demostrado que no juega fácilmente en el tablero de ajedrez del enemigo, pero en el momento adecuado y en la posición correcta, impondrá su propio juego al enemigo y hará que se arrepienta de su enemistad con Irán", puede leerse sobre el final en la nota titulada “Caso AMIA en vísperas de su 30 aniversario”, publicada en el medio cercano a régimen.