La respuesta de Cristina Kirchner al pedido que sea candidata: "Si yo creyera..."

Tras el discurso que brindó Cristina Kirchner en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno de Santa Cruz, la vicepresidenta salió a la calle para saludar y hablar con la militancia kirchnerista que se había concentrado allí a pesar del frío. Como era de esperar, unos cuantos comenzaron a corear "una más y no jodemos más" . La principal referente de Unión por la Patria no le escapó al cántico, sonrió y dijo: "Créanme que si yo creyera que esa es la solución..." .

"Nunca le he escapado, no, no, no", aclaró después Cristina, frente a la insistencia de los manifestantes que se habían congregado en la puerta de la sede gubernamental provincial.