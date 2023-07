La Provincia sigue con el programa Conectar Igualdad Bonaerense: entregó 100.000 computadoras

También participaron la actual intendenta, Noelia Correa, quien destacó todo el avance de los programas en los establecimientos educativos del municipio como “la refacción de distintos edificios, ampliación de aulas, equipamiento de aires acondicionados de frío calor”. “En materia de educación tenemos grandes avances con el apoyo del estado, pero también culturar”, señaló.

También estuvo presente el Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, y actual candidato a la intendencia del municipio, Leonardo Nardini.

Axel Kicillof entregó la computadora N° 100.000 de Conectar Igualdad Bonaerense

En el marco de la entrega de Conectar Igualdad Bonaerense, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo presente en el acto que se realizó en Malvinas Argentinas para hacer la entrega de la computadora N° 100.000 a lo largo de su gestión.

En ese sentido, el exministro hizo destacó el avance y las políticas que implementó el Gobierno y apuntó contra la gestión anterior al asegurar que desde “el día que asumieron cortaron con la entrega de las computadoras”.

“Fue una decisión política en dejar de distribuir computadoras en todo el país. La excusa que usaron fue que había escuelas que no tenía internet, es verdad, y por eso dejaron de distribuirlas. Yo no estoy de acuerdo, creo que por más que no haya internet en las escuelas se podían seguir entregando para que las utilicen en sus casas. Pero me pregunto, si no había internet, ¿no era mejor ponerlo y seguir entregando?”, cuestionó.