La particular comparación de Manuel Adorni: "El PRO es un Nokia 1.100 y nosotros un iPhone 16 PRO"

El vocero presidencial y candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, Manuel Adorni , cuestionó al PRO en medio de la tensión de ese partido con el Gobierno y advirtió que "fracasó y quedó obsoleto". Además, marcó que "no es una oposición al kirchnerismo".

En diálogo con A24, Adorni comparó al PRO con La Libertad Avanza y trazó un paralelismo con dos teléfonos celulares. "Ellos son un Nokia 1.100 y nosotros un IPhone 16 PRO. Los dos sirven para hablar por teléfono, pero uno quedó obsoleto. No es una oposición al kirchnerismo", expresó.

En tanto, diferenció al espacio libertario con respecto al kirchnerismo, de cara a las elecciones que se realizarán el 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires. "Es una elección de dos modelos, de dos formas de ver la Ciudad el día de mañana. El kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro".

Manuel Adorni El vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. NA/Daniel Vides

"Queres que venga el kirchnerismo, lo votas a Santoro. No querés que venga el kirchnerismo, nos votas a nosotros. Lo demás quedó viejo. Votar al PRO no es evitar que vuelva el kirchnerismo. Fueron parte del cambio, han hecho infinidad de cosas bien, pero hoy los que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros. De hecho, los sacamos a nivel nacional y ellos los trajeron, hicieron que vuelvan", agregó en esta línea.

En tanto, cargó contra la posición del partido cuyo presidente es el exmandatario Mauricio Macri: "Al kirchnerismo lo vamos a dejar de lado, pero en el PRO están convencidos de que es con ellos y la experiencia te marca que no es con ellos. No están capacitados para hacerlo".

La candidatura de Manuel Adorni como legislador porteño

El vocero presidencial, Manuel Adorni, encabezará la lista de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 18 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.

La noticia fue confirmada por el propio portavoz de Javier Milei a los periodistas acreditados en Casa Rosada. El funcionario nacional, una de las principales figuras del equipo libertario y hombre de confianza del Presidente, se presentará para desafiar la histórica hegemonía del PRO en el territorio porteño.

En los últimos meses se había mandado a medir su imagen y resultó ser el de mayor aceptación por los porteños, motivo por el cual su nombre ya sonaba desde hace semanas como el principal candidato a encabezar la lista libertaria.

“Yo creo que somos todos candidatos hasta el día del cierre de listas. Después eso ya no depende de mí”, había indicado en una entrevista televisiva, dejando en claro que la decisión no corría por su cuenta. “Donde el presidente me necesite, voy a estar”, aseguraba.

Desde el oficialismo, el primero en referirse a la candidatura del portavoz presidencial fue el influencer Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan, quien lo felicitó a través de X.