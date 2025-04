Jorge Macri encabeza el lanzamiento oficial de la campaña del PRO en la Ciudad

El acto comenzó con Ciudad Mágica, la clásica canción de Tan Biónica, y los mencionados personajes bailando arriba del escenario, en medio de banderas amarillas que no paraban de agitarse. La primera en tomar el micrófono fue Vidal.

"Acá estamos los que queremos esta Ciudad. Los que no venimos a competir en esta elección para quitarle nada o para aprovecharnos de ella. Los que no vemos esta Ciudad como un proyecto personal de poder. Los que vemos esta Ciudad como nuestra casa", advirtió la diputada.

"En esta elección nos jugamos mucho. En esta elección se define el rumbo del cambio. Tenemos que poner todo para que el cambio no pare, para que no se frene, para que nadie lo pueda bloquear. Tenemos que lograr ser un enorme escudo amarillo que proteja a la Ciudad y a los porteños de los que no la quieren", agregó.

Por su parte, Jorge Macri advirtió: "Estamos acá porque nos sentimos profundamente orgullosos de lo hecho hasta hoy, de la Ciudad que construimos, de lo que queremos seguir haciendo"

"Somos la capital más segura de América, con el menor índice de asesinatos, pero no nos alcanza. Vamos a seguir combatiendo el delito. De lo que se trata es de hacer. De transformar. Y esta Ciudad no tiene nada que necesite ser roto. En nuestro paquete de herramientas hay mucho más que una motosierra", sostuvo.

NOTICIA EN DESARROLLO