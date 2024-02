La oposición advirtió que el Gobierno "no tiene los votos" en el Senado para aprobar el DNU

El senador por Santa Fe de Unión por la Patria Marcelo Lewandowski advirtió que el presidente Javier Milei "se encamina para gobernar por decreto" y marcó que el Gobierno "no tiene los votos" para aprobar en el Senado el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el mandatario.

En diálogo con Radio Splendid, Lewandowski aseguró que el oficialismo no pretende que se trate el decreto que firmó Milei. "Claramente no hay voluntad de tratar el DNU al no extenderse las sesiones extraordinarias del Ejecutivo. Se encaminan a gobernar por decreto", afirmó en referencia al tercer pedido que presentó Unión por la Patria para que el Senado se pronuncie acerca del decreto.