La Libertad Avanza pone en duda el ingreso de Argentina a los BRICS

Diana Mondino aclaró que Argentina "aún no ha aceptado" ingresar a los BRICS.

La diputada electa por La Libertad Avanza (LLA) y eventual canciller del presidente electo Javier Milei , Diana Mondino, adelantó que va a "reevaluar" el ingreso de la Argentina al grupo de los BRICS porque "no hay una ventaja relativa en formar parte" de ese bloque.

"La Argentina no ha formalizado nada. Es una invitación que está abierta y que Argentina, que yo sepa, aún no ha aceptado", aclaró la economista. "Entiendo yo que es efectivo a partir del 1 de enero. Nosotros todavía no somos miembros. Cuando lo seamos, podemos reevaluar", añadió.