Benegas Lynch aseguró que las prioridades de Javier Milei serán "la reforma del Estado y la fiscal"

Otro eje será "desregular y modernizar el mercado laboral y luego abrirse al mundo, competir, y en paralelo la reforma monetaria. Ese es el plan de gobierno de Javier Milei al corto plazo, empezando por presentar en el Congreso la reforma del gasto de la política y la reforma fiscal", declaró este domingo a Radio La Red.

Benegas Lynch destacó que el presidente electo "ha hecho una presentación formal del plan de Gobierno y ha proyectado la Argentina de acá a 35 años, con tres generaciones de reformas".

Sostuvo que "las reformas de tercera generación, de acá a 20 años, como es el caso de los vouchers de educación, no son un tema para tratar ahora", y que "la prioridad en el tema educación es la desregulación burocrática y de contenidos, y es a través de sacarle la burocracia y la cosa verticalista desde un Ministerio de Educación".

Bertie Benegas Lynch Alberto "Bertie" Benegas Lynch aseguró que no se darán de baja los planes sociales.

También aclaró que el foco no estará puesto en dar de baja a los planes sociales, ya que en este contexto los beneficiarios "son las víctimas y el victimario es el Estado", y añadió que la derogación de la actual Ley de Alquileres no se encontrará entre las primeras medidas del nuevo gobierno.

"No creo que sea incluida dentro de esto, no se pueden dar todas las batallas. Hoy las prioridades son bajar el tema de la obra pública, transferencias discrecionales a provincias, subsidios, empresas estatales y jubilaciones de privilegios", remarcó.

Para Guillermo Francos, "Milei no tiene intención de profundizar la grieta"

El dirigente de La Libertad Avanza (LLA), Guillermo Francos, afirmó el sábado que el presidente electo Javier Milei "no tiene intención de profundizar la grieta" y aseguró que con su triunfo en el balotaje "generó un mensaje de libertad y esperanza" para los argentinos.

"Milei no tiene intenciones de profundizar la grieta y con su triunfo generó un mensaje de libertad y esperanza para los argentinos. En las últimas elecciones, la gente se expresó por un cambio de modelo que nos sumió en la pobreza. El expresó sus ideas de forma muy clara", señaló el posible ministro de Interior del nuevo gobierno en una entrevista televisiva.

Guillermo Francos Guillermo Francos sería el futuro ministro del Interior de Javier Milei. Captura TV

Además minimizó el hecho de que LLA no gobierne provincias ni municipios. "Que no tengamos gobiernos propios en provincias y estemos en minoría en el Congreso no es una dificultad porque nos obliga a negociar. En esa debilidad está nuestra fortaleza. Conversar con todos es el desafío que tenemos por delante", remarcó.