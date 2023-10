La Libertad Avanza planea modificar el sistema electoral si llega al Gobierno

"Son los vicios que tenemos en esa metodología que usamos. Por eso vamos a impulsar una reforma si llegamos al Gobierno", anticipó en declaraciones a Radio La Red. En ese sentido, calificó como "una locura" que los argentinos emitan sus sufragios en "boletas de papel".

En cuanto a su posible llegada al Ministerio del Interior, Francos sostuvo que "está hablado" con el candidato presidencial de LLA y "es la tarea que han asignado". "Obviamente eso es relativo hasta que se asuma el gobierno, siempre puede pasar que se tomen decisiones distintas", aclaró.

Guillermo Francos

También se refirió a las expectativas de su espacio para las elecciones del 22 de octubre y adelantó un posible ballotage entre Milei y el candidato de Unión por la Patria (UxP), el ministro Sergio Massa. "Daría la sensación de que si hubiera segunda vuelta sería entre Milei y Massa", afirmó.

Marra asegura que el competidor de Milei es Massa: "No nos preocupa Patricia Bullrich"

Ramiro Marra, candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza, descartó a Patricia Bullrich, postulante presidencial de Juntos por el Cambio, como una rival de su espacio en las Elecciones 2023 que se desarrollarán el domingo 22 de octubre. "No competimos contra ella, no tiene ninguna posibilidad; competimos contra el kirchnerismo", sostuvo.

"Nosotros no estamos compitiendo con Patricia Bullrich, estamos compitiendo contra el kirchnerismo, creemos que esto es cambio o continuidad. Nosotros representamos el cambio", aseguró el legislador en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, en la pantalla de C5N.

"Creo que Juntos por el Cambio está muy atrás en los sondeos de opinión, no tiene ningún tipo de posibilidad. No sé si hay un debate con ella, quizás ella se quiere colgar del boom que está generando La Libertad Avanza y tratando de posicionarse pero no es nuestro objetivo tener un conflicto con ella", profundizó.