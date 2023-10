Milei presentó una cautelar para que el Gobierno frene contrataciones y licitaciones

El texto solicita que el Gobierno nacional "ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente" ya que el economista libertario tiene "altas probabilidades" de asumir en diciembre.

"La medida cautelar tiene por objeto evitar graves perjuicios al erario y a la administración que probablemente deba asumir luego de las próximas elecciones", sostuvo Milei. Aseguró que "se justifica en la inusitada gravedad institucional que revisten los actos y conductas materiales impetradas por el (aún) Gobierno Nacional".

Con ese fin, pidió que "se ordene la inmediata suspensión de todos aquellos actos que comprometan los recursos del Estado Nacional más allá del término del mandato del actual Presidente y se encuentren afectados por desviación de poder, ilegalidad o irrazonabilidad y/o cualquier otro vicio que determine su nulidad absoluta e insanable y, en concreto".

Esto implicaría frenar el pase de empleados públicos a planta permanente, las contrataciones en distintas áreas, la designación de los más altos cargos jerárquicos del ENRE, la revisión de los cuadros tarifarios de las empresas de transporte y distribución de energía eléctrica, entre otras medidas.

También significaría suspender la licitación del espectro 5G y la adjudicación de contratos para la emisión y entrega de DNI y pasaportes. Este último punto sería, según Milei, el origen de las críticas que recibió por parte del empresario Eduardo Eurnekian.

El lunes pasado, el economista minimizó los dichos de la candidata del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, quien durante el debate presidencial lo acusó de ser "un gatito mimoso del poder". "Me parece una linda chicana, pero que no se condice con los hechos. Si no, preguntale a (Eduardo) Eurnekian cómo está con el contrato de los DNI", declaró a C5N.