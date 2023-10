Marra asegura que el competidor de Milei es Massa: "No nos preocupa Patricia Bullrich"

Ramiro Marra descartó las chances de Patricia Bullrich en las Elecciones 2023: "No nos vamos a preocupar por lo que dice o no dice".

Ramiro Marra , candidato a Jefe de Gobierno porteño de La Libertad Avanza , descartó a Patricia Bullrich , postulante presidencial de Juntos por el Cambio, como una rival de su espacio en las Elecciones 2023 que se desarrollarán el domingo 22 de octubre. "No competimos contra ella, no tiene ninguna posibilidad; competimos contra el kirchnerismo" , sostuvo.

"Creo que Juntos por el Cambio está muy atrás en los sondeos de opinión, no tiene ningún tipo de posibilidad. No sé si hay un debate con ella, quizás ella se quiere colgar del boom que está generando La Libertad Avanza y tratando de posicionarse pero no es nuestro objetivo tener un conflicto con ella", profundizó.

Marra aseguró que "Javier Milei fue el claro ganador del debate presidencial: se mostró con la serenidad de un presidente, el único que tiene propuestas diferentes para cambiar el rumbo de la Argentina, el resto sigue insistiendo con lo mismo y tratando de justificar los errores del pasado o del presente. Nosotros proponemos un modelo de país que hace mucho no se viene aplicando".

Consultado acerca de los dichos de Bullrich sobre realizar escuchas a los presos, el candidato expresó: "No me parece correcto, hay que tener cuidado con este tipo de declaraciones. No me parece que tenga chances de ser presidenta, entonces no nos vamos a estar preocupando tanto por lo que dice o no dice".

"Debe ser su desesperación por estar en un tercer lugar cómodo. No es un espacio competitivo, no veo ningún sondeo de opinión donde tenga posibilidades. No me preocupa Patricia Bullrich", concluyó.

Ramiro Marra cruzó a Gelatina por la "fábrica de jingles": "El humor tiene un límite"

El candidato a jefe de Gobierno porteño por La Libertad Avanza, Ramiro Marra, cuestionó un jingle en el que lo relacionan con la droga y aseguró que “el humor tiene un límite”. El dirigente se mostró en contra de la canción publicada por el programa radial Gelatina, quienes, en tono de humor, comparten diversas canciones para los candidatos en las Elecciones 2023.

“Me acusan a mí de tener una enfermedad que no tengo y que se rían de eso, está mal”, consideró Marra. Quien entiende “que no fue con mala intención, lo hicieron en modo humorístico, pero hay que entender que humor tiene un límite”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCarlosMaslaton%2Fstatus%2F1707594485385818365&partner=&hide_thread=false Qué genio que es Ramiro Marra, ha conseguido que le compongan un súper-jingle. Figura total de la campaña 2023, Marra. pic.twitter.com/4wpAr25kqo — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 29, 2023

“Hacen jingles hablando sobre adicciones que son muy graves porque hay gente que sufre por eso. Que algunos les puede causar gracia, pero hay gente que sufre por eso”, consideró el candidato.

Para luego asegurar que se “trata de una campaña en mi contra”. “Dijeron que tenía una adicción a las drogas y lo tomaron de joda. Lo niego rotundamente”, agregó.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmarcos_aramburu%2Fstatus%2F1707762519975014531&partner=&hide_thread=false Mi pequeño aporte jinglero a la campaña de @RAMIROMARRA libre de copyright bro, usalo sin problemas. pic.twitter.com/7hA61t4fzU — Marcos Aramburu (@marcos_aramburu) September 29, 2023

En el video, la canción hace un repaso por todos los dichos del candidato liberal sobre Paka Paka, sus videos en redes sociales donde aconseja a ahorrar en latas de atún "porque todo siempre aumenta, igual no como porque soy más de la merca".

Ramiro Marra: "Los beneficios del cambio van a llegar en 35 años"

"Aerolíneas Argentinas y otras empresas, que no queremos hacer un listado, van a ser vendidas para dejar de ser parte del Estado. Todo lo que se pueda privatizar, vamos a seguir adelante. TV Pública, YPF, seguramente sean privatizadas. Vamos a un modelo en el que las empresas sean privatizadas, después hay todo un proceso para llevar eso adelante. Creemos que hay empresas en manos del Estado que no están funcionando de manera correcta", sostuvo Marra.

Respecto a la implementación de sus propuestas, señaló que "el cambio empieza de manera inmediata pero son procesos largos. El cambio real en Argentina tiene que ser en 35 años. Los verdaderos beneficios van a llegar en 35 años, porque perdimos tanto tiempo que ahora hay que recuperarlo".