La Libertad Avanza dio marcha atrás y ahora dice que nunca denunció fraude

El apoderado de LLA, Santiago Viola, aseguró que se presentaron ante la Justicia para que “se extremen los recaudos” de cara a las elecciones del domingo, pero que no presentaron pruebas. Además, aclaró que no debería haber problemas con las boletas.

Luego detalló que "no se trató de una denuncia" lo que hicieron trascender desde LLA. "Nosotros únicamente queremos estar seguro que se extremen los cuidados y que todo se desarrolle con normalidad. Es nuestra única intención. Para eso fue la presentación y eso fue lo que viene a ratificar ante el doctor Ramiro González”.

viola apoderado LLA

Además Viola confirmó que "no hay ninguna denuncia presentada contra ninguna de los partidos políticos” y “confiamos en que las fuerzas trabajan de la mejor manera y creemos que lo van hacer. Solo queríamos tomar los recaudos”.

Con respecto al pedido de apartar a la Gendarmería Nacional del operativo de control de urnas, el apoderado aclaró que no fue lo pretendido, "solo pedimos que se busquen alternativas para asegurar y garantizar la mayor transparencia. Esto podría haber sido dado a través de veedores electorales o con un ensamble de las distintas fuerzas".

Que declaró el apoderado de La Libertad Avanza ante la Justicia

Cuando la fiscalía le solicitó a Santiago Viola la documentación que sustente los hechos denunciados por presunto "fraude", señaló que Karina Milei “remitió por correo electrónico tres imágenes, capturas de pantalla, a las que se hizo referencia en la declaración”.

Luego el fiscal Ramiro González le preguntó si LLA había impugnado el escrutinio definitivo de las PASO como también los comicios generales del 22 de octubre. Sobre ese punto el asesor letrado indicó: “En la información que yo tengo, que no he actuado como apoderado en las provincias, sé que hubo una presentación en Formosa, donde se impugnaron el escrutinio definitivo y la justicia federal electoral de la provincia nos terminó dando la razón".

"No se si hubo alguna otra presentación puntual, dado que no depende de mí. No actúo en las provincias. En la categoría Presidente, que es distrito único, no se presentó”, agregó.

La insólita denuncia de Milei: acusó sin pruebas a Gendarmería de participar del "fraude electoral"

La presentación judicial fue realizada por Karina Milei y Santiago Viola, apoderados de LLA, donde consideran que hubo “trampa” y “fraude” en la que estaría involucrada la Gendarmería Nacional para “alterar los resultados” en las actas, en complicidad con jefes regionales y a cambio de dinero.

Según detallaron, la Gendarmería se llevó las urnas en numerosos distritos, tiró a la basura el acta firmada por las autoridades de mesa y los fiscales de todas las fuerzas, y reemplazó esas actas por otras en las que, supuestamente, se perjudicó a Javier Milei.

“Y aquí aparece la Gendarmería Nacional Argentina. En ese momento, durante un tiempo, el necesario, cambian el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican a favor del partido gobernante y de Sergio Massa, lo cual altera considerablemente el resultado electoral”, se lee en la presentación judicial formulada por La Libertad Avanza a la jueza, pero que no está respaldada por ningún elemento probatorio.

Según los libertarios, las irregularidades se dieron en mesas porteñas, en la provincia de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, a las que señalaron como “las provincias más beneficiadas por los planes sociales”, sumado a Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa y “seguramente en otras dos provincias”.