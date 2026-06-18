La Legislatura porteña aprobó el financiamiento y avanza la licitación para construir la línea F de subte La Ciudad contará con u$s1.350 millones para encarar una de las obras de infraestructura más importantes de las últimas décadas. El nuevo ramal conectará el norte y el sur porteño y las obras comenzarían en 2027. Por Agregar C5N en









Los legisladores aprobaron la licitación de la línea F. Redes sociales

La Legislatura porteña aprobó este jueves un financiamiento por u$s1.350 millones para avanzar con la construcción de la línea F de subte. Tras 25 años sin ampliación en esta red de transporte, este será un paso clave para concretar una de las obras de infraestructura más ambiciosas proyectadas para la Ciudad.

El nuevo ramal conectará el norte y el sur de la Ciudad de Buenos Aires y, según las previsiones oficiales, las obras comenzarán en enero de 2027. "No es un proyecto pensando en lo electoral, estamos pensando en las generaciones futuras", explicó el funcionario Waldo Wolff, quien aclaró que la obra demorará, al menos, 6 años.

El trazo de la línea F de norte a sur de la Ciudad de Buenos Aires. X: @jorgemacri La aprobación del financiamiento se produjo durante una sesión en la que también se debatieron regulaciones sobre el uso de vapeadores y nuevas sanciones contra los cuidacoches no autorizados. Además, los legisladores avanzaron en una reforma de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) para modificar el sistema actual.

La propuesta sobre la VTV contempla ampliar los plazos para los vehículos nuevos y habilitar más talleres verificadores. Además, se discutió la creación de un programa de asistencia financiera administrado por el Banco Ciudad para asistir a familias y trabajadores vulnerables con la cancelación de deudas.

Qué dijo Jorge Macri sobre la licitación para la línea F Luego del avance del proyecto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró la medida y retuiteó la publicación realizada en X por el ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, en la que asegura que la creación de la línea F será "la obra de infraestructura urbana más importante de todo el país". A través de sus redes sociales, sostuvo que se trata de una iniciativa destinada a mejorar la movilidad y dejar "un legado para las próximas generaciones".