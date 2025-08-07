7 de agosto de 2025 Inicio
La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

Lo resolvió la jueza María Servini y se llevará a cabo el lunes, por parte de la División Balística de la Policía de la Ciudad. Buscarán determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad y la posición en la que se encontraba el gendarme al momento de efectuar el disparo.

La reconstrucción se realizará el lunes.

La reconstrucción se realizará el lunes.

La jueza María Servini ordenó este jueves la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo de las fuerzas de seguridad en el Congreso. La misma se llevará a cabo el lunes 11, por parte de la División Balística de la Policía de la Ciudad.

En la reconstrucción, los peritos buscarán determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad y la posición en la que se encontraba el gendarme Héctor Jesús Guerrero al momento de efectuar el disparo, entre otras cuestiones de relevancia. Además, deberá cumplir con diversos puntos propuestos por la querella.

Por su parte, a Guerrero se le prohibió la salida del país y fue citado a indagatoria el próximo 2 de septiembre a las 10: "Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Vanepetrillo/status/1953495748105912655&partner=&hide_thread=false

Caso Pablo Grillo: qué buscará determinar la reconstrucción del hecho

  • La trayectoria del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo desde su origen hasta el punto de impacto;
  • La velocidad alcanzada por el proyectil en cuestión desde su origen hasta el momento del impacto en Pablo Grillo;
  • La posición en la que se hallaba el arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
  • Si el proyectil impactó previo a herir a Grillo sobre otra superficie o no y en tal caso si aquella circunstancia le hizo perder o ganar velocidad -o desviarse-;
  • La ubicación de Pablo Grillo al momento de recibir el impacto del proyectil y de Héctor Guerrero en ocasión de efectuar el disparo;
  • Cualquier otro punto de pericia que pueda sugerir tal fuerza especializada.

Cuáles fueron los puntos propuestos por la querella

  • Establecer la altura del supuesto tirador, Héctor Jesús Guerrero y las correspondientes medidas antropométricas.
  • Establecer la posición de Guerrero al momento del disparo.
  • Establecer la posición y altura de la víctima, Pablo Grillo al momento del impacto.
  • Establecer posición, altura, dirección y ángulo del cañón del arma, pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660, al momento del disparo.
  • Dimensiones de la estructura que antecede a la víctima Pablo Grillo al momento del impacto según los registros fotográficos y fílmicos del momento del hecho.
  • Alcance máximo de disparo del arma pistola Modelo Unic Tipo lanza gases Cal. 38.1mm, Serie 00660 secuestrada con proyectiles media y larga distancia conforme las conclusiones vertidas en el punto diez.
  • Distancia de disparo entre la víctima y el tirador.

La decisión de Gendarmería en tiempo récord

La Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario.

El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.

Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.

“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.

