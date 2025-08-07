La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

Lo resolvió la jueza María Servini y se llevará a cabo el lunes, por parte de la División Balística de la Policía de la Ciudad. Buscarán determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad y la posición en la que se encontraba el gendarme al momento de efectuar el disparo.

La jueza María Servini ordenó este jueves la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión del 12 de marzo de las fuerzas de seguridad en el Congreso . La misma se llevará a cabo el lunes 11, por parte de la División Balística de la Policía de la Ciudad.

En la reconstrucción, los peritos buscarán determinar la trayectoria del proyectil, su velocidad y la posición en la que se encontraba el gendarme Héctor Jesús Guerrero al momento de efectuar el disparo , entre otras cuestiones de relevancia. Además, deberá cumplir con diversos puntos propuestos por la querella.

Por su parte, a Guerrero se le prohibió la salida del país y fue citado a indagatoria el próximo 2 de septiembre a las 10: "Surge la hipótesis de que el disparo del proyectil que derivó en las lesiones sufridas por Grillo, provino por parte del personal de la Gendarmería Nacional Argentina que se hallaba ubicado en la intersección de la avenida Yrigoyen y la calle Solís, más precisamente del cabo primero Jesús Héctor Guerrero ".

La jueza María Servini ordenó la reconstrucción del disparo que hirió de gravedad al fotógrafo Pablo Grillo. La reconstrucción se realizará el lunes. La realizará la Policía de la Ciudad pic.twitter.com/Fq0cjofbx2

La decisión de Gendarmería en tiempo récord

La Gendarmería cerró en tiempo récord el expediente administrativo que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario.

El cabo Héctor Guerrero, sindicado como quien efectuó el disparo con la pistola lanzagases contra Grillo, sigue en funciones ya que el informe interno de Gendarmería se cerró sin reproches disciplinarios.

Para la familia Grillo, que es querellante en la causa judicial, el análisis del expediente “revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna”.

“Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes”, advirtieron los equipos jurídicos de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y del CELS, que actúan como querellantes.