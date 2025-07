Escándalo en la Justicia: renunció un juez de San Isidro tras ser denunciado por acoso sexual

El hecho que motivó la denuncia fue un mensaje de WhatsApp enviado por García Maañón en un grupo institucional, en el que expresó que no quería seguir trabajando con la auxiliar letrada al cuestionar su desempeño y sugerir que ya había cometido errores durante su gestión anterior.

Como respuesta, la mujer reenvió al mismo grupo un audio privado que el juez le había enviado en abril. En el mensaje, García Maañón manifestaba su “atracción sexual” hacia ella y aclaraba que ese sentimiento no interferiría en la relación laboral.

En la transcripción del audio, el juez afirmaba: “Me gustaría tener algo con vos. Hay mucha atracción sexual de mi parte. Pero si no se da, no insisto. Si algo entiendo es de mujeres y caballos”.

En otro mensaje al que accedió C5N, el juez decía: “No me gusta presionar las cosas. Nunca lo hice. No necesité tampoco. Porque no fuiste tan directa realmente. Yo tengo muy buena memoria. Pero no importa. Ustedes son muy complicadas, vos misma lo reconociste, y hay que entenderlas como son. Bueno, es un audio muy largo este. Es así. Si algo entiendo es de mujeres y caballos, y no hago comparación. Pero sí, son dos seres complicados”.

García Maañón quedó bajo investigación de la fiscalía de San Isidro y sujeto a un sumario administrativo iniciado por la Suprema Corte bonaerense. “Su abogado presentó la renuncia con el argumento de poder defenderse con más libertad ante la justicia, pero al renunciar no se somete a un jury de enjuiciamiento y no pierde su jubilación ni su condición de juez, porque no lo echan, renuncia”, explicó la periodista Vanesa Petrillo en DeUna.

Por su parte, el abogado de la víctima anticipó que continuará con el pedido de juicio político y reclamó al gobernador Axel Kicillof que no le acepte la renuncia.