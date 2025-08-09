Mi año en Oxford es lo más visto de Netflix pero también genera polémica: de qué se trata La película protagonizada por Sofía Carson y Corey Mylchreest acaba de llegar al streaming; varios suscriptores le dieron play y dejaron sus opiniones en la red social X.









Hay ciertos estrenos en streaming que generan una gran expectativa entre los fanáticos. Algunos hasta se levantan a la madrugada para darle play al título ni bien llega a la plataforma y otros silencian X para no spoilearse. Una de las películas más esperadas de esta segunda mitad del año era Mi año en Oxford (My Oxford Year), un film protagonizado por Sofía Carson y Corey Mylchreest que combina romance y dramatismo con un toque de comedia y algunas (o muchas) lágrimas. Llegó a Netflix este viernes 1 de agosto y en unas pocas horas ya generó un fuerte debate en las redes sociales.

El drama está basado en la novela homónima de 2018 de la autora norteamericana, Julia Whelan, que de hecho se formó en Oxford, y dirigido por Iain Morris (The Inbetweeners), con guion adaptado de Allison Burnett y Melissa Osborne y producción de Temple Hill Entertainment, quienes también estuvieron detrás de otra película que llenó de lágrimas a los fanáticos, Bajo la misma estrella (The Fault in Our Stars) la adaptación de la novela de John Green que se estrenó en cines en 2014 con Shailene Woodley y Ansel Elgort como protagonistas.

Sinopsis de Mi año en Oxford, la película que está dando que hablar en Netflix Hay algo en las películas románticas que siempre atrae. La muestra de ese amor idílico que tiene que vencer adversidades, pero que no siempre triunfa al final. Mi año en Oxford sigue a Anna, una joven estudiante de Nueva York que se muda a Inglaterra para cumplir su sueño de estudiar en la Universidad Oxford. Allí conoce a Jamie, su profesor, y lo que vivirán juntos serpa una “divertida” y apasionada, pero tal vez poco seria historia de amor que se verá truncada por una situación desafortunada. “Universidad. Posgrado en Oxford. Wall Street. El camino ambicioso de Anna está marcado... hasta que un apasionado romance le enseña que la vida no siempre sale según lo planeado”, reza la descripción de Netflix.

A partir de su estreno, la película se volvió tendencia en las redes y generó un debate entre los usuarios del mundo. “¿Cómo que la película de Mi año en Oxford es tristísima y tremendo drama? Yo quería una película tranquilita para ver y shippear“; ”No la vean, es de terror. No sé cuánto voy a tardar en recuperarme después de verla”; “Acabo de verla pensando que me esperaba una linda comedia romántica y en lugar de eso, lloré a mares”; “Me recordó a Yo antes de ti y a Bajo la misma estrella”y “Me arruinó”, comentaron algunos usuarios en X.

mi-ano-en-oxford- Tráiler de Mi año en Oxford Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Mi año en Oxford La película está protagonizada por Sofía Carson, la actriz de 32 años surgida en Descendientes (Descendants) de Disney y que en el último tiempo se volvió una de las estrellas de Netflix como la protagonista de Corazones malheridos (Purple Hearts), Equipaje de mano (Carry-On) y The Life List. Su coprotagonista es Corey Mylchreest, el británico de 27 años conocido por interpretar al joven rey George en La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton (Queen Charlotte: A Bridgerton Story). Completan el elenco Harry Trevaldwyn, Dougray Scott, Catherine McCormack, Poppy Gilbert, Esmé Kingdom y Nikhil Parmar.

