La ironía de Larreta, en medio de la interna de Juntos por el Cambio: "Soy fundador del PRO desde que éramos poquitos"

Bullrich apuntó otra vez contra Larreta: "Que discuta conmigo y no mande soldaditos"

Además, optó por poner paños fríos y descartó una ruptura del espacio. "No se va a separar. Vamos a seguir unidos, con todas las tensiones y diferentes visiones que pueda haber" , aseguró.

El fin de semana, la exministra de Seguridad acusó a Larreta de “entregar” la Ciudad de Buenos Aires debido a su acercamiento al radical Martín Lousteau. "Yo no soy el dueño de nada, la ciudad es de los vecinos", expresó al respecto el jefe de Gobierno.

"En algún momento alguien habló de esto, de ‘entregar la Ciudad’. ¿Cómo entregar la Ciudad? Yo no soy el dueño de nada. Acá la Ciudad es de los vecinos y vecina, que son los que van a elegir en la PASO y en la general", enfatizó, en diálogo con CNN Radio.

Finalmente, consultado sobre si Bullrich debía disculparse con el jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, por el cruce que mantuvieron, Larreta prefirió mantenerse al margen: "Yo no me engancho. Yo estoy harto de las peleas. No podemos estar los políticos mirándonos el ombligo, peleándonos unos contra otros".

"Estamos en un momento donde este fin de semana mataron en la Argentina a una persona para robarle la moto en Panamericana; Rosario está tomada por las mafias; toman tierras en el sur; el fin de semana fui a comprar asado para mi cumple y está $1200 la tira; y mientras pasa todo eso estamos peleándonos entre los políticos", manifestó.

En medio de la caliente interna que atraviesa a Juntos por el Cambio, Bullrich, apuntó contra Larreta. "Que discuta conmigo y no mande soldaditos a hablar", lanzó, y se quejó de que "mandan personas para generarme un desgaste político y eso no se hace".

"Si yo debato con Larreta, no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre, a salir a decir cualquier cosa", arrojó la exministra de Seguridad, en un desprecio a Felipe Miguel, con quien tuvo un cruce que se volvió viral el martes.