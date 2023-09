La invitación de Javier Milei a Viviana Canosa para sumarse a la Libertad Avanza: "Si ella decidiera..."

Ante las palabras del legislador nacional, la comunicadora, que fue entrevistada en el programa Ver y Rever, explicó que "dejo que la vida me lleve" y enseguida aclaró que "yo no necesito cargos para colaborar. Lo que no quiero es corrupción, eso de repartir guita. Ese asco no lo quiero para mí. ¡No tranzo! A mi eso no me gusta".

En la misma línea, Canosa aclaró que "tendría que estar convencida con quién y para qué lo hago". Por su parte, Milei no se quedó atrás: "No es el momento de pensar en fórmulas, uno está trabajando para construir una opción. No voy a negar mi afinidad con Viviana. La respeto, sería cartón lleno".

El encuentro entre Viviana Canosa y Javier Milei