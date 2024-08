La implosión en La Libertad Avanza: todos los chats y audios de la reunión con Martín Menem

Este lunes, en Argenzuela, se expusieron las charlas calientes de la reunión que encabezó el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien aseguró que "la gente se cansó de ver tibios. Los que juegan un ratito sí y un ratito no. Los que quieren aparentar que aportan, pero a veces sí y a veces no. La Argentina llegó hasta acá por los tibios. Llegó hasta acá por los famosos 'soy una putita'. Perdón por la expresión. O jugamos a fondo o no jugamos. ¿Estamos?".