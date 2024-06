La impactante confesión de Sabag Montiel: "Yo quería matar a Cristina y Brenda quería que muera"

Durante la testimonial en el Tribunal Oral Federal 6, Sabag Montiel mencionó el pronombre "nosotros" al referirse al objetivo que tenía el grupo de Los Copitos. Sin embargo, en ese momento fue interrumpido por el abogado defensor de Uliarte, lo que generó una corrección en el enunciado del principal acusado: "Yo quería matar a Cristina y Brenda quería que muera".

Apunté a la cara: gatillé una vez, no fueron dos como se dijo Apunté a la cara: gatillé una vez, no fueron dos como se dijo

Más adelante, el hombre de 37 años recibió una pregunta clave de la fiscal del juicio, Gabriela Baigún: de quién era el arma. "Era de un vecino mío, fallecido de Covid, llamado César Bruno Herrera. Me la dio cuando me saqué la foto con el pelo largo, en 2021. La misma me la sacó él en su casa, que queda en el piso segundo, departamento A, de la calle Condarco y Pasaje La Espiga", detalló y aclaró que también le dio las balas.

En tal sentido, también expuso por qué no tenía la posesión legal de la pistola Bersa calibre 32. "Herrera tenía todo bajo la legitimidad, lo único que escapa de eso es que por un error inesperado: yo no esperaba que se muriera de Covid. Me había dicho que iba a ponerla mi nombre, pero no pudo llegar a hacerlo", describió Sabag Montiel, que reveló que le pagó 20 mil pesos por el arma de fuego.

Sabag Montiel explicó por qué quiso matar a Cristina Kirchner

Sabag Montiel Sabag Montiel durante la audiencia. Reuters

Los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari leyeron los cargos que afronta Fernando Sabag Montiel por el intento de magnicidio a la expresidenta: “Homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el uso de arma de fuego” en grado de autor".

En la indagatoria desarrollada en la sala AMIA, el imputado brindó los motivos por los cuales quiso matar a Cristina Kirchner: "Todas las opiniones van a confluir sobre lo mismo: porque es ladrona y es asesina. Creo que llevó a la Argentina a la inflación. En lo personal me sentí humillado, de ser una persona que tenía un buen pasar económica y pasé a ser un vendedor de copitos. Si bien es un problema personal, de una forma indirecta tiene mucha influencia. A todos nos afecta".

Quería vivir de mi alquiler y de mis autos, se rompieron los autos y el alquiler no me alcanzaba Quería vivir de mi alquiler y de mis autos, se rompieron los autos y el alquiler no me alcanzaba

Al ser consultado si los problemas económicos no se debían a otros funcionarios, Sabag Montiel fue contundente: "Si hablamos en una forma piramidal, Cristina es la cabeza de todo por qué le vamos a echar la culpa al ministro de Economía, a Alberto Fernández o a los piqueteros, cuando ella es la cúspide. Si no lo permite, nadie puede hacer algo".

"Brenda Uliarte es poco realista"

Brenda Uliarte Brenda Uliarte durante la audiencia en Comodoro Py. Reuters

Brenda Uliarte enfrenta los mismos cargos que Sabag Montiel, aunque está imputada como coautora. Al ser consultado sobre el accionar de la joven, expuso: "Tiene una tendencia a ser un poco demasiado animada con sus expresiones, pero poco realista. Es chica, yo tengo 37 y ella 24". Además, indicó que "hasta el atentado le tenía afecto por su situación de vulnerabilidad, la quería ayudar".

Ella mintió para salvar su pellejo: dijo que yo la golpeé Ella mintió para salvar su pellejo: dijo que yo la golpeé

"Desde ese día, ella se fue a vivir a la casa de su ex novio, Sergio Orozco. Sin embargo, hubo detenciones y otras causas paralelas que se abrieron, en las cuales tuve la posibilidad de verla. Lo que sí no tenemos visitas por lo cual es un corte de relación prácticamente", enumeró el acusado, que dijo que conoció a Uliarte hace siete años, en una fiesta de fanáticos de heavy meta, que se realizó en la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Yo no creía en Milei ni en Macri, a ella le parecía bien Milei Yo no creía en Milei ni en Macri, a ella le parecía bien Milei

"Nuestro vínculo no pasaba por cuestiones políticas. Al surgir Milei como un personaje nuevo, le era atrayente la idea y empezó a ser partidaria durante 2021", enumeró Sabag Montiel. Además, aclaró que "me hablaba mucho de Eduardo Prestofelippo, el Presto. Eso nos llevó a interiorizarnos de temas políticos".

Sabag, sobre Revolución Federal: "No los conozco, no los vi en mi vida"

revolucion federal La marcha de las antorchas de Revolución Federal. Télam

"Revolución federal son unos chicos macristas que tenía una maderera, supuestamente. No los conozco, no los vi en mi vida", aseguró Sabag Montiel durante la primera audiencia del juicio oral. Además, aclaró por qué no se juntaría con sus miembros: "Iría en contra de mis ideales estar con personas que son ladronas. En el caso de Hernán Carrol y Delfina Wagner no son ladronas, por más que tengan una ideología, en este caso son libertarios (NdeR: no integran Revolución Federal). Entonces, yo no puedo estar con personas que son ladronas y decir que voy a matar a una ladrona. Sería un hipócrita".

Qué dijo Sabag Montiel sobre Gerardo Milman

Gerardo Milman - discurso recinto diputados Ley Bases Gerardo Milman, diputado de Juntos por el Cambio. Captura

Por otra parte, la querella, que representa a Cristina Kirchner, le consultó a Sabag Montiel si tuvo algún vínculo o contacto con el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, ya que un testigo clave aseguró ante la jueza María Eugenia Capuchetti que el legislador ya sabía el 30 de agosto que dos días más tarde se iba a cometer el intento magnicidio: "No lo vi en mi vida". Además, aclaró que tampoco conoce a las asesoras: "Sé que se mencionó a Carolina Gómez Mónaco, Ivana Oviedo y a Gerardo Milman de forma mediática".

NOTICIA EN DESARROLLO.