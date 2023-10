La fuerte crítica de Durán Barba a Milei: "No creo en los que se creen enviados de Dios"

El exasesor de campaña de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, aseguró que el candidato presidencial libertario Javier Milei "nos llevará al caos" si gana las Elecciones 2023. "No creo en el totalitarismo, no creo en los que se creen enviados de Dios", sostuvo.

El consultor ecuatoriano analizó el debate presidencial del domingo pasado y consideró que "no causó ningún efecto, como era previsible. No pasó nada. Me parece que Milei estaba medicado o algo así. Era un Milei estadista, con lentes, medio raro; no era un personaje espontáneo", declaró a FM Futurock.

En cuanto a los candidatos de Unión por la Patria (UxP) y Juntos por el Cambio (JxC), remarcó que "(Sergio) Massa fue el de siempre, con su exposición clara y su impermeabilidad a lo que ocurre", mientras que "Patricia (Bullrich) estuvo desordenada, como ella misma dice".

Durán Barba señaló que "la campaña de JxC es muy gris, muy aburrida. Vivimos en una sociedad en la que la gente busca placer, busca divertirse, y la campaña de JxC es una campaña de Amish, de gente que está buscando el sufrimiento y la moderación. No atrae".

Frente a esta propuesta, destacó que "una campaña como la de Milei tiene vida, se mueve. Milei gana votos cuando asoma trepado en una camioneta con una motosierra, cuando dice barbaridades, cuando grita, cuando dice idioteces o mentiras absurdas", enumeró.

Milei motosierra

En ese sentido, afirmó que "es posible" que el candidato de La Libertad Avanza gane en primera vuelta, pero advirtió que "no estoy expresando mi simpatía en absoluto. Yo no creo en el totalitarismo, no creo en las personas que se creen enviadas por Dios", sostuvo.

"Tampoco creo en Dios, pero menos en delegados que son capaces de atacar a los demás y que son dueños de la verdad. La verdad no existe, hay que tener modestia y dialogar respetando a los demás para ser un buen político. Milei no hace eso, no respeta a nadie, insulta a todo el mundo", expresó.

Añadió que "una persona con ese temperamento, con esa incapacidad de diálogo, que insulta a todo el mundo y que va a llegar objetivamente con un cupo muy chiquito al Congreso, nos va a llevar al caos. Él sueña con reemplazar al Congreso con plebiscitos, pero probablemente los pierda y vuele en pedazos".

Durán Barba aseguró que la de Milei es la mejor campaña porque "es un anticandidato. Lo votan no por lo que piensa, sino porque representa el rechazo al sistema. Vi algunas encuestas donde la mayoría de quienes apoyan a Milei no están de acuerdo con sus ideas; votan por él porque está loco", concluyó.