La foto que evitó Javier Milei: el acto por el Día de la Independencia en Tucumán con el vacío de los gobernadores

Los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán comenzaron este martes con la tradicional vigilia en la víspera del 9 de Julio y continuaron con un acto en el que, más que las presencias , se destacaron las ausencias. La principal fue la de Javier Milei , que desde el Gobierno informaron que no viajó por cuestiones climáticas, aunque eso habría sido solo una excusa para no dejar al Presidente en una foto en soledad.

En una entrevista con Luis Majul esta mañana, el Presidente ratificó que no viajó por cuestiones climáticas. "En Olivos, que está muy cerca de Aeroparque, era como estar adentro de una nube", dijo por la cantidad de niebla que había anoche. Explicó que las autoridades aeronáuticas le aconsejaron no viajar y, en caso de hacerlo, tampoco le garantizaron que podría volver a la madrugada como tenía planeado. "Si quieren que me suba a un avión para que corra riesgo de vida... bueno no sé. Sería bastante imprudente", dijo.

"La lectura política que hagan me tiene sin cuidado lo que opinen. Primero porque es un año electoral y cada uno está jugando su propio partido y este tipo de cosas pueden pasar", agregó.

Así, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, presidió el acto acompañado por su vicegobernador Miguel Acevedo, y la intendenta de la capital provincial, Rossana Chahla. El resto de los funcionarios que asistieron fueron en su gran mayoría de esa provincia.

No fueron pocos los analistas que leyeron un vacío político en este faltazo general, al compararlo con el año pasado cuando, con la firma del Pacto de Mayo como marco, asistieron 18 mandatarios provinciales.

La situación es más tensa que en 2024. La semana pasada, los 24 gobernadores hicieron a un lado sus diferencias para impulsar dos proyectos de ley que incomodan al oficialismo: uno para restituir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos a las provincias y otro para reformar el impuesto a los combustibles.

La vigilia del 9 de Julio, con autoridades locales

La vigilia contó con varios espectáculos musicales, con el de Soledad Pastorutti como uno de los más destacados. Su presentación se interrumpió cuando las campanadas de San Miguel de Tucumán dieron las 12, para dar espacio a la entonación de las estrofas del himno, con imágenes difundidas por cadena nacional. Luego, continuó brindando su show.

Más tarde, tocaron el Chaqueño Palavecino y uno de los emblemas tucumanos, Palito Ortega.

El evento contó con la presencia de Jaldo junto a su esposa, Ana María Grillo, y del vicegobernador, Miguel Acevedo, y su esposa, Miryan Segura. También formaron parte dirigentes políticos locales como la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, y miembros del gabinete provincial; además de autoridades del Poder Judicial, legisladores nacionales y provinciales, concejales, intendentes del interior y representantes de fuerzas federales.

La agenda de los festejos por el Día de la Independencia en Tucumán

Los actos del miércoles comienzan a las 9:30 con el clásico chocolate patrio en la explanada de Casa Histórica, con la presencia de Jaldo, y a las 10:30 se iza la bandera argentina en Plaza Independencia.

A las 11 se realizará el Solemne Tedeum en la Iglesia Catedral, mientras que el cierre se vive a partir del mediodía en el Parque 9 de Julio, donde se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar sobre la avenida Soldati.